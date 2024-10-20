古林睿煬退場竟有歡呼聲？統一7-ELEVEn獅昨（19）日在台灣大賽首戰推派本土王牌強投古林睿煬先發，前3局只被敲出2支安打、沒有失分，但卻在4局下因傷勢疑慮退場，退場當下，現場球迷爆出歡呼聲，甚至傳進轉播畫面中，引發網友熱議。當晚，有兄弟球迷在社群平台Threads上發文，點出現場「爪迷」的2種心情，試圖為發出歡呼聲給出理由，且底下也有不少網友表達贊同。
古林肌肉緊繃退場 巨蛋響起歡呼
本場比賽前3局，古林睿煬共用了54顆球，只被敲出零星的2支安打、沒有失分，並送出3次三振，但在4局下退場。根據統一球團公佈的資訊，古林睿煬當下有背部肌肉緊繃的狀態，為了保護，所以讓他先行退場休息，賽後也進一步就送醫做檢查。
還原事發當下，4局下開始前的練投，古林睿煬疑似出現狀況。獅隊總教練「餅總」林岳平走上投手丘關心狀態，在相互討論了幾句後，古林睿煬將球交給投手教練，並走下投手丘。就在古林睿煬走向板凳席時，場邊響起鼓掌聲，卻夾雜了部分的歡呼聲，成為網友爭相討論的話題。
網友跳出解釋 不願見古林受傷
有網友在Threads上發文指出認為，現場象迷有2種心情，一部分人看見古林睿煬退場，雖然認為有利於兄弟爭奪總冠軍，但卻也擔心影響中華隊12強戰力。另一方面，發出歡呼聲的現場爪迷，可能單純是看見對方王牌投手下場，因而感到開心，沒有思考到更深層面的影響，並直言：「不是每個人都能第一時間意識到古林是因為受傷才下去的。」
底下也有不少網友表示認同，留言寫道：「看那麼多篇就你最公正，我能理解了，古林加油」、「這樣發言就對了，沒有人希望看到球員受傷」、「講難聽一點，大家也不希望古林受傷，何況中信兄弟主場不能歡呼嗎？」等。
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本場比賽前3局，古林睿煬共用了54顆球，只被敲出零星的2支安打、沒有失分，並送出3次三振，但在4局下退場。根據統一球團公佈的資訊，古林睿煬當下有背部肌肉緊繃的狀態，為了保護，所以讓他先行退場休息，賽後也進一步就送醫做檢查。
還原事發當下，4局下開始前的練投，古林睿煬疑似出現狀況。獅隊總教練「餅總」林岳平走上投手丘關心狀態，在相互討論了幾句後，古林睿煬將球交給投手教練，並走下投手丘。就在古林睿煬走向板凳席時，場邊響起鼓掌聲，卻夾雜了部分的歡呼聲，成為網友爭相討論的話題。
網友跳出解釋 不願見古林受傷
有網友在Threads上發文指出認為，現場象迷有2種心情，一部分人看見古林睿煬退場，雖然認為有利於兄弟爭奪總冠軍，但卻也擔心影響中華隊12強戰力。另一方面，發出歡呼聲的現場爪迷，可能單純是看見對方王牌投手下場，因而感到開心，沒有思考到更深層面的影響，並直言：「不是每個人都能第一時間意識到古林是因為受傷才下去的。」
底下也有不少網友表示認同，留言寫道：「看那麼多篇就你最公正，我能理解了，古林加油」、「這樣發言就對了，沒有人希望看到球員受傷」、「講難聽一點，大家也不希望古林受傷，何況中信兄弟主場不能歡呼嗎？」等。