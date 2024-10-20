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▲統一獅先發投手古林睿煬只投3局就因為背部緊繃退場休息。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

古林睿煬退場竟有歡呼聲？統一7-ELEVEn獅昨（19）日在台灣大賽首戰推派本土王牌強投古林睿煬先發，前3局只被敲出2支安打、沒有失分，但卻在4局下因傷勢疑慮退場，退場當下，現場球迷爆出歡呼聲，甚至傳進轉播畫面中，引發網友熱議。本場比賽前3局，古林睿煬共用了54顆球，只被敲出零星的2支安打、沒有失分，並送出3次三振，但在4局下退場。還原事發當下，4局下開始前的練投，古林睿煬疑似出現狀況。獅隊總教練「餅總」林岳平走上投手丘關心狀態，在相互討論了幾句後，古林睿煬將球交給投手教練，並走下投手丘。有網友在Threads上發文指出認為，現場象迷有2種心情，一部分人看見古林睿煬退場，雖然認為有利於兄弟爭奪總冠軍，但卻也擔心影響中華隊12強戰力。底下也有不少網友表示認同，