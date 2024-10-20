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美國共和黨總統候選人川普日前接受《華爾街日報》專訪，他表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。對此，國民黨立委王鴻薇今（20）日認為，美國不管是現任總統，到未來的總統候選人，沒人願意具體承諾，中國入侵台灣時，美國能夠出兵援助台灣，喊話「政府還是應該努力維持台海和平。」王鴻薇提及，川普在接受美國媒體的採訪時被問到「如果中共入侵台灣，那麼美國會不會出兵援助台灣呢? 」川普果然又是一副「四兩撥千斤」，完全沒有承諾，甚至語出驚人，稱如果中共入侵台灣的話，他當總統會課中國關稅150%到200% 。「請問一下這到底是什麼樣的一個懲罰機制？中共都入侵了台灣，而美國只想來課關稅？」王鴻薇直言，這也充分顯示出，政府還有很多的「塔綠班」，一味的希望美國能夠在中國入侵台灣時，能夠出兵援助台灣，但是美國不管是現任總統，到未來的總統候選人，沒有一個人願意具體的承諾。王鴻薇直言，事實上另外一個美國總統候選人賀錦麗在接受美國媒體訪問時，也同樣語帶閃爍，他只說支持台灣有自我防衛的能力，也沒有承諾願意出兵援助台灣，所以不管是賀錦麗或川普當選，政府還是應該努力維持台海和平。王鴻薇認為，因為一旦推入一個戰爭的邊緣，不管未來是川普當選，還是賀錦麗當選，台灣最後都要自力自強，「我們要自己付出慘痛的代價，而這是我們現在的政府，還有我們的總統賴清德，應該清楚告訴國人的真相。」