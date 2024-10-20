中華職棒35年台灣大賽首戰昨（19）日在台北大巨蛋揭開序幕，由下半季冠軍中信兄弟交手上半季冠軍統一7-ELEVEn獅。而本場系列賽G1雖然首局統一就攻下3分，不過獅隊先發古林睿煬在4局因傷退場後，兄弟打線面對獅隊牛棚投手群則是毫不手軟，接連蠶食鯨吞斬獲分數，終場就以10：4逆轉擊敗統一，搶下台灣大賽首勝。而8局下兄弟強打曾頌恩敲出左外野方向全壘打後，只見在外野接到全壘打球的統一球迷，後續直接把球丟向場內，也獲得許多獅迷讚賞，並紛紛留言表示：「統一尚勇！」
兄弟曾頌恩昨8下開砲 生涯總冠軍戰首轟出爐
昨日比賽進行至8局下半，統一以4：9落後給兄弟，這時獅隊在場上的投手仍是中繼投手胡志爲，而2出局後輪到長打能力出色的曾頌恩打擊，球數1好2壞時鎖定一顆失投的變化球，一棒將球扛出左外野大牆，這是一發陽春砲，也幫助兄弟再進帳保險分，兄弟終場就以10：4氣走統一獅隊，搶下台灣大賽首勝。
獅隊球迷撿到球後 將球丟進場畫面引熱議
而只見曾頌恩敲出這發全壘打，球隨後被一名外野獅迷撿到，該球迷撿到後則是將球丟進場內，用以表示對於所屬球隊的支持，該片段後續也在網路上掀起熱議，許多支持獅隊的紛紛留言寫下：「這名男球迷一定是真球迷無誤」、「這位球迷這麼棒的表情，看起來是真喵迷無誤，只好給個讚！」、「要是是我我也會丟回去」、「本質球迷is讚」、「今天喵喵的大哥是你」、「統一尚勇，今日英雄是你」。
今（20）日台灣大賽的系列賽G2，比賽則是同樣將在台北大巨蛋舉行，此戰勝負結果將影響系列賽走向，攤開過去中職總冠軍賽歷史來看，在台灣大賽上率先取得2勝0敗戰績的球隊，最終將有高達8成89的機率能夠順利封王，而兄弟則是8成33。
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昨日比賽進行至8局下半，統一以4：9落後給兄弟，這時獅隊在場上的投手仍是中繼投手胡志爲，而2出局後輪到長打能力出色的曾頌恩打擊，球數1好2壞時鎖定一顆失投的變化球，一棒將球扛出左外野大牆，這是一發陽春砲，也幫助兄弟再進帳保險分，兄弟終場就以10：4氣走統一獅隊，搶下台灣大賽首勝。
獅隊球迷撿到球後 將球丟進場畫面引熱議
而只見曾頌恩敲出這發全壘打，球隨後被一名外野獅迷撿到，該球迷撿到後則是將球丟進場內，用以表示對於所屬球隊的支持，該片段後續也在網路上掀起熱議，許多支持獅隊的紛紛留言寫下：「這名男球迷一定是真球迷無誤」、「這位球迷這麼棒的表情，看起來是真喵迷無誤，只好給個讚！」、「要是是我我也會丟回去」、「本質球迷is讚」、「今天喵喵的大哥是你」、「統一尚勇，今日英雄是你」。
今（20）日台灣大賽的系列賽G2，比賽則是同樣將在台北大巨蛋舉行，此戰勝負結果將影響系列賽走向，攤開過去中職總冠軍賽歷史來看，在台灣大賽上率先取得2勝0敗戰績的球隊，最終將有高達8成89的機率能夠順利封王，而兄弟則是8成33。