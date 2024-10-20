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紐約洋基今（20）日在美聯冠軍系列賽G5以5：2擊敗克里夫蘭守護者，系列賽4：1闖進到世界大賽。洋基兩大主砲Giancarlo Stanton和Juan Soto為球迷展現「強力棒球」的無限魅力，每一次打擊都是天堂與地獄，此役Stanton前兩次打擊都是三振，但他耐心地在第3打席等到了那顆滑球；Soto在兩好球後連續打了3個界外球，最終一棒終結比賽懸念，洋基打出了他們的風格，堅持了他們的棒球哲學，於是第41次成為美聯王者。由於Shane Bieber受傷，這一季守護者不得不將年僅25歲的大聯盟二年級生Tanner Bibee推上火線，他也在季前發出宏願，說要成為球隊的王牌。這位第五輪才被選中的右投手說到做到，本賽季確實是球隊的中流砥柱。上一場對洋基，Bibee只投了1又1/3局就被敲5支安打丟3分，但今天他很快做出修正，速球系球種狀態不錯，四縫線速球和卡特球都很有壓制效果，搭配變速球、曲球、滑球等變化球等球種，投在好的位置上，前5局讓洋基隊打者一籌莫展，但就在他第6局準備安全下庄時，狀況發生了。洋基這支球隊的可怕之處就在於他們有多名一棒改變比賽能力的打者，34歲的Giancarlo Stanton今年賽季例行賽打擊率只有2成33，上壘率不到三成，常打率跌破5成以下，去年他只有23發全壘打，扣除因傷缺席多場的2019和2020賽季，這是其洋基生涯首次單季全壘打不到30轟，今年又只打出27轟，產量不斷下滑。但這位大聯盟生涯429轟的超級強打，今年季後賽證明自己的價值，已經敲出5發全壘打，而且時機總是來得剛剛好，今天在6局上瞄準Bibee失投的紅中滑球掃出球場外，這發兩分砲，一棒將比分追平，也是其季後賽生涯的第16發全壘打。事實上，今天Bibee知道Stanton狀態火熱，對他投得很謹慎，首局的投球堪稱藝術，用了6顆球耐心周旋，伸卡、卡特、變速球全部都投在邊邊角角、而且不會是重複位置，最後用一顆87 mph的外角卡特球將其給三振出局。第4局Stanton知道對方不會給他好球打，因此先看了兩球，但Bibee反其道而行，用卡特球和曲球丟進去搶到兩好球，球數領先後，他連續兩顆變化球布局，最終再次用卡特球投在外角將Stanton給三振。第6局再度碰頭，Bibee完全不給Stanton速球看，或許是顧慮自己速球系球種的球威下降，也可能是顧忌Stanton的揮棒速度，因此投捕做出這樣的投球策略，但事後諸葛來看，這可能讓Stanton很快意識到、並做出調整，在該打席第3次看到滑球後，逮到了機會，敲出全壘打。這一轟改變了戰局，也造成了主客兩隊的士氣消長，雖然之後3局雙方皆沒有得分，但洋基在爬山，守護者卻在下山。10局上，Soto的那一發3分砲也無他，就是夠有耐心，面對Hunter Gaddis被投到2好1壞，他連續將3球變化球破壞掉，最終等到了位置更甜的95 mph四縫線直球，一棒敲出3分砲，終結了這個系列賽。