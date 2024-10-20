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美國達美航空（Delta）19日一架從西非國家塞內加爾飛往紐約的波音767客機，在起飛階段碰上了「技術問題」 ，緊急停下飛機，機上216名乘客都未受傷。根據路透社報導，塞內加爾時間19日中午11時半左右，達美航空一架預定自塞內加爾首都達卡（Dakar）飛紐約的客機，在起飛時發生了技術問題，緊急停止起飛。塞內加爾航空運輸部發出聲明指出，「這架飛機於起飛階段進行加速作業時，因技術問題而緊急停下飛機。」聲明表示，機師順利將飛機安全停下來，機上216乘客無人受傷。塞內加爾民航局和相關機構將展開調查，這架飛機也因此延後起飛。在這起事件發生的前一天，美國聯邦航空總署（FAA）表示將對波音公司產新的安全審查，這次審查與今年1月阿拉斯加航空波音客機艙門在空中爆開有關。