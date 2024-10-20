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西班牙籍男子奧納德涉案被強制驅逐出境，卻遭新加坡拒絕入境並遣返回台。對此，移民署今天表示，將持續會同外交部研議和尋求西班牙等國協助，協調遣送歸案。奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）在義大利涉犯汽車租售詐騙案，藏身台灣數年，為國際刑警組織紅色通報對象，19日被強制驅逐出境，但因國際通緝犯身分遭新加坡拒絕入境並於今天清晨6時遣返回台。對此，移民署上午透過新聞稿強調，奧納德已列為台灣禁止入國對象，將持續協調遣送回西班牙歸案，接受詐欺通緝事由的調查及審理程序。移民署指出，奧納德在國外有國際刑警組織發布通緝涉犯重大犯罪的事實，且明知遭通緝，卻刻意潛逃躲在台灣，確有危害國家利益、公共安全或公共秩序之虞。同時，將他依移民法第18條第1項第13款，以及禁止外國人入國作業規定第5點第1項第2款規定，奧納德涉嫌重大刑案經國際刑警組織或外國政府發布通緝或通知台灣，予以禁止入國。移民署表示，將持續會同外交部等相關單位研議，並尋求西班牙等國政府的協助，絕不容許心存僥倖的外國犯罪者藉潛逃來台規避法律的制裁，將台灣視為避風港。