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紐約洋基隊今（20）在延長賽10局激戰後以5：2擊敗克里夫蘭守護者隊，系列賽4：1晉級世界大賽。「怪力男」Giancarlo Stanton此役敲出關鍵追平比數的2分砲，系列賽5場敲出4轟，被選為美聯冠軍戰MVP，也證明了自己的價值，是值得當年那份百億大約的超級球星。在一錘定音的大賽上，勝負關鍵往往在於哪一位球星能為自己的球隊站出來，今天Stanton毫無疑問就是那個人。他在6局上從前5局表現無可挑剔的守護者先發T. Bibee手上敲出追平兩分砲，讓戰局開始向洋基傾斜，之後也才有延長賽Juan Soto那一發底定系列賽的3分砲。Soto本系列賽的成績也很出色，5場比賽打擊率為3成68，敲出3發全壘打，打回6分打點，OPS 為1.373，同樣是美聯冠軍戰MVP大熱門。但Stanton在這個系列賽的發揮太讓人印象深刻，雖然打擊率只有2成22（18 打數4支安打），但敲出4支全壘打和7分打點和OPS高達1.222 。在第G1的7局下半，Giancarlo Stanton敲出陽春砲，幫助球隊鎖定勝利；G2的比賽沒有敲出安打；但G3敲出陽春砲；G4在第6局上半打出3分打點全壘打，讓洋基從領先1分到領先4分，底定勝局；G5追平2分砲。Giancarlo Stanton在2014年打破「A-Rod」Alex Rodriguez在2007年與洋基所締造美國職業運動史紀錄，簽下3.25億美元的合約（當時匯率約100億新台幣）。之後他轉戰洋基，仍有穩定輸出，但近年開始受到年齡和傷病影響，表現下滑，也開始有人稱他是「薪水小偷」。在來到洋基時，Statnton身上還背著10年合約，如今洋基已有Aaron Judge和Jaun Soto撐起門面，他的盲砲屬性也讓球迷對他越來越嫌棄，但優秀球員總是在大賽展現自己的價值，算上今天這一轟，Statnton生涯在季後賽36場比賽敲出16發全壘打，共有35分打點，是少見季後賽比例行賽更好的球員。「我想要一枚戒指，」Statnton在接獲美聯MVP獎項時這樣說，他強烈希望贏得世界大賽。這是他在大聯盟的第15個年頭，而這是他第一次的世界大賽。