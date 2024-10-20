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▲鍾欣凌和邱凱偉（Darren）以頒獎嘉賓身份現身金鐘獎。（圖／三立）

▲本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎得主為苗可麗。（圖／三立）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）日完美結束，鍾欣凌與邱凱偉（Darren）以頒獎嘉賓身份現身，頒發迷你劇集（電視電影）男、女配角獎，鍾欣凌以她一貫的幽默風格讓現場充滿笑聲，尤其在女配角獎的頒發過程中，她的一句「保久乳」笑梗，更是掀起全場高潮 。在頒發迷你劇集（電視電影）女配角獎時，鍾欣凌皺眉看向台下入圍的方文琳、吳奕蓉、苗可麗、黃采儀、潘儀君等人，她竟笑說：「剛剛那組（男配角獎）都是小鮮肉，我以為這組也會是小鮮奶，結果沒想到卻是保久乳。」隨後，她，Darren嚇得連忙拉著她的手說：「不可以…不可以…」鍾欣凌也連忙解釋：「我是說她們保養得都很好、美貌都很持久啦」，現場氣氛瞬間被點燃，笑聲不斷。最終，女配角獎由苗可麗以《愛愛內含光》擊敗眾多強敵，成功奪下這一殊榮 。鍾欣凌的「保久乳」笑話不僅在現場引發笑聲，許多網友在電視機前看到這段表演時，也忍不住大笑。網上評論紛紛表示：「我要笑死」、「保久乳會被罵啦」、「保久乳在臭什麼，嘻嘻」、「保久乳很傳神」，這場頒獎典禮因為鍾欣凌的幽默表演變得更加熱鬧，也讓觀眾印象深刻 。