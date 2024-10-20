我是廣告 請繼續往下閱讀

罷免基隆市長謝國樑失敗，傳出正國會在基隆勢力受到影響，且大家都在觀望「內憂外患」的正國會下一步；對此，民進黨黨內資深幕僚今（20）日表示，若不是不懂民進黨的藍營有心人士放話，那就是廉價鄉土劇內容。罷免謝國樑失敗，引起外界聯想民進黨秘書長、基隆前市長林右昌受挫，並關切正國會消長，對此，資深幕僚表示，黨內一開始就定調，罷樑是社會運動必須尊重運動團體不能介入，「都不介入了，怎麼會有什麼基礎動員受挫？」他說，選舉要動員，也不是找派系動員，就算是總統大選，也從來沒有哪個派系負責動多少人這種劇本。該人士指出，這次投票，一般預估國民黨在基隆有9萬以上實力基本盤，上次立委與市長選舉，民進黨得票都在7萬初左右，國民黨這次全黨大動員，民進黨只從旁協助，罷樑開出近7萬同意票，其實已很不容易，連國民黨資深議員都公開說，謝國樑此役贏得並不漂亮。對於罷樑失敗讓林右昌領導各派系能力受黨內質疑的說法，幕僚直言，在基隆根本沒什麼派系，在林右昌輔選之下，本屆選舉創下最高議員當選席次，議員童子瑋也是在林右昌操盤下，才讓民進黨第一次拿下了議長大位，而在罷樑過程中，民進黨籍議員強力監督市政，不管是議題掌握或是節奏速度，令市民耳目一新，戰力提升不少。至於正國會開鍘綠委陳亭妃，是否影響正國會能量？正國會人士指出，正國會在黨職改選後對未遵循派系指揮者開鍘，看來好像減少了席次，但相反地對組織體質也大幅改善，其實是短空長多。該人士提到，正國會月前在宜蘭召開會員大會，現場氣氛熱絡，前立法院長游錫堃也來與大家一同，刻意帶風向來挑撥離間大可不必；他強調，黨內選舉有競爭，選完後也還是同黨同志，沒有尷尬，只有祝福。