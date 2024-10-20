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前總統蔡英文卸任後日前首次受邀出訪歐洲，分別赴捷克、法國與比利時，為期8天訪歐之旅於今（20）日返抵國門，對此蔡英文於社群平台表示，有媒體在機場問是否滿意成果，她認為重要的是台灣人民對訪團的支持，還有世界因此看到了更多的台灣，強調台灣走向世界的腳步不會停止，而且還要加快步伐、無所畏懼、充滿自信，「告訴全世界，台灣很重要！」蔡英文表示，自己於今日結束歐洲訪問的行程，順利返抵國門。在捷克，向全世界分享了台灣的民主經驗，證明台灣對民主的決心與韌性，能夠面對全球性的挑戰，與威權主義的擴張。而在法國，與友台議員們交流，傳遞台灣與法國共享自由、平等、博愛的民主精神，並期待雙方的產業持續合作，提升彼此的競爭力。在比利時，向歐洲的好朋友表達，台灣在全球供應鏈上，是重要且值得信賴的合作夥伴。希望歐洲能繼續支持台灣，有意義地參與國際組織。蔡英文說，有媒體在機場問她，是否滿意訪歐的成果？其實個人的滿不滿意不是問題，重要的是台灣人民對訪團的支持，還有世界因此看到了更多的台灣。蔡英文表示，她要感謝所有所到之處，不論是在會議場外，舉牌支持、送可頌探班的台灣人，還是在知名景點，奔向她們大聲喊出「台灣加油」的台灣旅客，各位的送暖，都是一起走向世界的力量。另也要謝謝華航機組人員，在飛機上給訪團的照顧，讓她們能好好休息，好好準備訪歐行程的工作。最後蔡英文說，台灣走向世界的腳步不會停止，而且還要加快步伐、無所畏懼、充滿自信，告訴全世界，「台灣很重要！Taiwan matters！」