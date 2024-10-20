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MLB美國職棒美聯冠軍系列賽G5，紐約洋基今（20）日靠著當家重砲Juan Soto在10局上敲出一發關鍵的3分砲，正式把本場比賽定調，終場洋基就以5：2氣走守護者隊，系列賽以4勝1負的成績勝出，隊史睽違15年總算再度在美聯封王，也是隊史第41度闖進到世界大賽。今日比賽Juan Soto仍舊擔綱洋基第2棒，鎮守右外野，他在前4次打擊就擊出2支安打，包括1支二壘安打，手感維持得相當不錯。而來到延長賽10局上2出局一、二壘有人情況，Soto在與守護者後援投手Hunter Gaddis纏鬥7球後，，洋基終場就以3分之差勝出，也順利闖進到世界大賽。今日賽後談到幫助洋基闖進世界大賽的感覺，Juan Soto則說：「」Soto過去在2019年就曾幫助華盛頓國民隊奪下世界大賽冠軍，今年是他個人生涯第2度來到世界大賽舞台，他也期盼能透過手中的棒子，幫助條紋軍挑戰奪下隊史第28座冠軍金盃。洋基總教練Aaron Boone稍早賽後受訪時，談到Juan Soto延長賽10局上的這發石破天驚的3分砲，他則表示，「。每當他發現自己處於比賽的重要時刻，他都會一次又一次地為了球隊站出來，這就是他所辦到的。」