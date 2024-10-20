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▲文化部長李遠化身小野爺爺說故事，融入故事情節「帶著沒毛雞幫大野狼做心肺復甦」。（圖／文化部）

▲行政院長卓榮泰（前排中）出席「大FUN凱道－兒童未來市」活動，與現場小朋友們一同完成水彩塗鴉作品。（圖／文化部）

文化部長李遠今（19）日受邀到凱達格蘭大道，參加由裕隆集團、富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond、Playmaking、超越遊戲共同主辦的「大FUN凱道－兒童未來市」，這也是他上任後，首次再重回為孫子輩講故事的「小野爺爺」，不僅讓現場小朋友如他所說的「一起演、一起玩、一起亂」，現場更有許多是「作家小野」書迷的成年觀眾，忍不住停下腳步聽「偶像」說故事。曾經出過多本繪本的文化部長李遠，曾說自己在家最愛講故事給孫子聽的李遠說，「我說故事的風格絕對不是制式的自己說，我是帶著小朋友一起演，讓他們玩在其中，最後亂成一團都沒關係」。李遠今天的故事，特別選擇剛入圍世界最大兒童文學及少年文學獎項「林格倫兒童文學獎（Astrid Lindgren Memorial Award）」的作家陳致元，他的新作《沒毛雞遇見大餓狼》。李遠先是找了現場5位小小孩化身為5隻沒毛雞，另外還有扮演大野狼、大熊、小白兔及負責現場音效的同學。大野狼費盡心思的拔掉自己身上的毛，為了能混入沒毛雞的船上，吃掉沒毛雞，但是卻使得整艘船翻覆，會游泳的沒毛雞好心的救起大野狼。故事演到這裡，李遠故意埋下伏筆，讓現場的小朋友開始發揮創意，說出自己的結局。負責擔任故事中音效大師的苗栗苑裡國小五年級同學鄭羽彤接續故事說，沒毛雞救起大野狼後緊急幫他急救，這時只見小野爺爺馬上帶著沒毛雞幫大野狼心肺復甦，結果卻從大野狼嘴中吐出1隻沒毛雞。原來大野狼在落水時還貪心的吞下1隻沒毛雞，4隻沒毛雞雖然生氣的再把大野狼推下水，但又再次善良的把大野狼救起來。超展開的故事讓現場大小朋友完全融入故事中，鄭羽彤及同學也興奮的說，小野爺爺講故事的方式「好好玩、好有趣」。立法委員陳培瑜協助整個故事進行後也說，除了現場原本就有不少作家小野的書迷來卡位聽故事，許多原本只是路過的大人們，看見現場互動熱烈的大小朋友，也忍不住停下來聽小野爺爺說故事，顯見繪本及故事果然是不分年齡最好串起所有人的媒介。文化部指出，李遠曾說，「當文化部長最想做的是向下扎根的工作」，除了今天為孩子說故事，文化部也推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，預計每年徵選30名新秀繪本創作者。獎勵收件已在10月15日截止，原本一開始還在擔心申請人數會不會不如預期，沒想到最後卻有超過900件申請案湧入。文化部表示，後續將透過初、複、決審，選出最終30名入選者，接著將結合培力導師、出版媒合會、年度新秀推薦等機制，開始陪伴30位創作者1年的創作及出版、行銷過程。文化部也強調，沒有獲選的申請者，未來也一樣有機會參與各項培力課程。李遠今日也接續參觀Momo mini兒童影視展區、小老闆二手市集等活動區域，並陪同行政院長卓榮泰，聆聽小小導覽員介紹「兒童未來市」整場活動。