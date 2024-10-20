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台灣大賽G1在台北大巨蛋開打，昨（19）日有4萬名球迷進場觀看中信兄弟對決統一獅。同時間，國民黨也出現「內戰」，身為資深「象迷」的國民黨立委洪孟楷透露，他和與資深「獅迷」國民黨立委謝龍介對賭1百份雞排，還要再加碼一百杯珍奶，只要兄弟總冠軍，就跟立法院副院長江啟臣一起發，另外請謝龍介來幫忙發！今年的中華職棒「台灣大賽」是傳統好戲「獅象大戰」。許多政治人物也跟上熱潮，紛紛祭出「祭品文」。先是江啟臣為了幫中信兄弟打氣，在臉書發文表示，與好兄弟謝龍介兄及洪孟楷有個「君子約定」，若中信兄弟成為總冠軍，江啟臣、洪孟楷要分別發放「台中限定炸肉排」500份、雞排100份，若統一獅隊成為總冠軍，謝龍介要請100份雞排。謝龍介隨即也在江啟臣的貼文下留言，「獅的球迷來了！我們統一獅總冠軍啦」。洪孟楷今日也在臉書加碼文，「只要兄弟總冠軍，我就跟江副院長一起發，另外請謝龍介委員來幫忙發，除了一百分雞排外，我再加碼一百杯珍奶，希望用雞排奶的力量，集氣讓兄弟順利拿下2024總冠軍！」洪孟楷也特地曬出和妻子的合照，並為兄弟加油，還有三場，一場一場贏，順利拿下總冠軍，也希望11月即將開打的12強能順利晉級，前進東京！這是共同的期待！