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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）自從表態挺美國共和黨總統候選人川普後，助選活動不遺餘力，不僅到競選活動上站台，近來更使用了「鈔能力」為川普催票，他表示到大選投票日11月5日之前，每日將隨機向簽署「美國政治行動委員會」（America PAC）請願書的1位賓州登記選民發放100萬美元（約台幣3059萬元）。根據路透社等媒體報導，馬斯克19日在賓州舉行的活動中承諾，直到大選投票日，將每天贈送100萬美元給簽署請願書的人。他表示，「我們面臨的挑戰之一是，我們如何讓人們了解這份請願書？因為傳統媒體不會報導此事。你知道，並不是每個人都在社交媒體X平台上。所以我想，我們如何讓人們了解它？嗯，我認為這個消息將會迅速傳播。」馬斯克請求大家簽署的請願書內容為支持言論自由和攜帶武器的權利。同日，馬斯克在活動中，向一名叫做約翰德瑞爾（John Dreher）的與會者頒發出一張100萬美元的支票。馬斯克將支票交給德瑞爾的時候表示，「順便說一下，約翰完全不知道這件事。所以，無論如何，你不客氣。」馬斯克在川普7月差點被暗殺後，公開表態支持川普回鍋白宮，他在自家社群平台X（舊為推特）充當川普思想、語氣和言論的「擴音器」。他成立了政治行動組織「美國政治行動委員會（America PAC）」，以支持川普競選活動，用於動員搖擺州傾向川普的共和黨支持者登記投票。據聯邦文件顯示，在截至9月第3季度，馬斯克已經向美國政治行動委員會提供了至少7500萬美元，使該組織成為川普重返白宮的重要力量。他最近還承諾，將向賓州以外的關鍵搖擺州選民，提供47美元來簽署請願書，並另外提供47美元作為轉介費。