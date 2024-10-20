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▲MLB美國職棒美聯冠軍系列賽G5，本場比賽雙方一路鏖戰至延長賽，最終洋基靠著當家重砲Juan Soto一棒敲出三分砲奠定勝基，終場就率領球隊以5：2擊敗守護者，順利闖進到世界大賽。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒美聯冠軍系列賽G5，紐約洋基今（20）日在客場與克里夫蘭守護者隊一路鏖戰至延長賽，條紋軍才靠著當家重砲Juan Soto的一發驚天3分砲，終場就以5：2擊敗守護者，隊史睽違15年再度在美聯登頂。洋基如今成為本季第一支前進到世界大賽的隊伍，他們將等待國聯冠軍戰的道奇大都會組合，誰將順利出線，洋基今日以5：2擊敗守護者隊贏球後，系列賽正式以4勝1負的戰績脫穎而出，成功收下本季世界大賽的門票。，是自103年前洋基首度進軍到世界大賽之後，隊史並列最久的乾旱期。而如今許多台灣球迷最想看到的，就是洋基與道奇的2大豪門正面碰頭，「法官」Aaron Judge與大谷翔平的對決，勢必對於票房以及全球的收視率來看，能夠帶來相當正面的影響，這個組合同時也是全美排名第一和第二大的市場。道奇目前在國聯冠軍系列賽上則是以3：2領先，攤開數據來看，洋基與道奇過去曾在世界大賽上有過11次交手，是大聯盟史上最多次碰頭的組合，而這當中大多集中在1941年到1981年這40年間，自此之後的43年，這2隊豪門球隊就再也沒在世界大賽上碰頭過，今年球迷朋友相當有機會，