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▲任天堂台北快閃店入場規定改變，不需要領整理券，目前改為「現場排隊等候入場制」，週六、日至少需要排隊一小時起跳才能進場。（圖／記者徐銘穗攝）

▲任天堂台北快閃店提供免費遊戲區，吸引不少人現場體驗。（圖／記者徐銘穗攝）

▲任天堂台北快閃店內販售的「薩爾達傳說大師之劍」已經完售，想買的民眾就別白跑一趟了。（圖／記者周淑萍攝）

任天堂台北快閃店上週四（10/17）開幕，《NOWnews》記者第一天現場直擊，可能因為上班上課的周間，人潮並沒有想像中的多，不太需要排太久就能領到整理券入場。而快閃店迎接首個假日，內部人員透露周五開始人潮陸續出現，週六、日，至少需要排隊一小時起跳才能進場，且入場規定也改變，不需要領整理券，目前改為「現場排隊等候入場制」，此外，最搶手的「薩爾達傳說大師之劍」已經完售，想買的民眾就別白跑一趟了。任天堂台北快閃店「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」，上週四於台北新光三越信義A9館開幕，預計持續到11月10日，佔地面積大約350坪，規模不輸給寶可夢中心，記者目測推估，應該有近千樣日本空運來台的周邊，現場還設有免費遊戲試玩區，並可憑Nintendo Account簽到免費領取貼紙。目前最搶手的IP為「薩爾達傳說」，包含地毯、T恤、購物袋、鑰匙圈等都是粉絲率先入手的品項，其中快閃店開幕前在社群就引發熱烈討論的「薩爾達傳說大師之劍」因市場價已經喊到6500元，台灣快閃店價格為4500元，等於可以現賺2000元，即使單價不便宜，不到3天的時間就賣光光，傑仕登官方臉書也已經發布「完售」公告，且售完不會再補貨。相較於首日的人潮，週六、週日粉絲都出籠了，《NOWnews》記者實際到現場排隊，但卻發現入場規定已經改變，不需要領「整理券」入場，和官方確認，因現場人潮可以在足以消化的範疇內，因此目前取消整理券的發放，改為「現場排隊等候入場制」。記者實際在下午2點抵達，先在樓下排隊等候約30分鐘後，被引導到9樓賣場旁等待進場，大約又再等30分鐘，約莫3點進場，等候時間大約1小時可以順利進場，比預期的還要快一些。任天堂台北快閃店規模和品項數都相當豐富，店內販售的商品以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」為主，但不會有台北快閃店的限定商品，要等台灣限定商品可能還是要到明年專賣店開幕才會機會。這次的快閃店品項以超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏為主。