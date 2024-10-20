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▲中央氣象署10月20日15時00分對5縣市發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署10月20日15時00分發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

受到東北季風影響，中央氣象署持續對5縣市發布豪雨特報，今（20）日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及新北（汐止區）地區有局部大雨發生的機率，其中宜蘭縣山區是大豪雨等級，降雨時間預估持續到晚上。此外，東北風明顯偏強，中央氣象署同步發出陸上強風特報，桃園至台中沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，彰化、雲林沿海空曠地區及基隆北海岸、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。◼️影響時間：20日下午至20日晚上◼️大豪雨：宜蘭縣山區◼️豪雨：基隆北海岸、臺北市山區◼️大雨：新北市、宜蘭縣、花蓮縣◼️影響時間：20日白天◼️影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣