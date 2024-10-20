古林睿煬至少休2天！統一7-ELEVEn獅本土王牌強投古林睿煬，昨（19）日扛下台灣大賽首戰先發的重責大任，雖然主投前3局無失分，但在4局下因背部肌肉緊繃退場。獅隊總教練「餅總」林岳平今（20）日賽前受訪談到此事，表示古林睿煬主要還是肌肉緊繃僵硬，暫時會讓他休息2天來恢復，而對於是否有機會再後續賽事扛先發，林岳平則說：「現在沒辦法評估。」
投球局數寫新高 處理加倍小心
台灣大賽首戰進行到4局下，獅隊先發古林睿煬展現本土王牌實力，前3局僅被敲2支安打、沒有失分，但在4局下練投卻疑似出現狀況。最終，在餅總走上投手丘關心狀態後，古林睿煬將球交給投手教練，並走下投手丘。
根據當下球團表示，古林睿煬出現背部肌肉緊繃的狀態，為了保護，所以讓他先行退場休息，賽後也進一步就送醫做檢查。餅總今（20）日受訪，針對古林睿煬傷勢後續，表示：「有小小的傷害，最主要還是肌肉緊繃僵硬，這兩天不會讓他投球，做一點恢復這樣。」
此外，餅總也說道：「在球季後段，就已經知道他投球局數是生涯高點了，所以對他來講是個蠻大的挑戰，在我們使用他和掌握他，可能就會更加謹慎。」最後，談到是否有可能在後續比賽出戰先發，餅總坦言：「現在還沒辦法評估。」
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台灣大賽首戰進行到4局下，獅隊先發古林睿煬展現本土王牌實力，前3局僅被敲2支安打、沒有失分，但在4局下練投卻疑似出現狀況。最終，在餅總走上投手丘關心狀態後，古林睿煬將球交給投手教練，並走下投手丘。
根據當下球團表示，古林睿煬出現背部肌肉緊繃的狀態，為了保護，所以讓他先行退場休息，賽後也進一步就送醫做檢查。餅總今（20）日受訪，針對古林睿煬傷勢後續，表示：「有小小的傷害，最主要還是肌肉緊繃僵硬，這兩天不會讓他投球，做一點恢復這樣。」
此外，餅總也說道：「在球季後段，就已經知道他投球局數是生涯高點了，所以對他來講是個蠻大的挑戰，在我們使用他和掌握他，可能就會更加謹慎。」最後，談到是否有可能在後續比賽出戰先發，餅總坦言：「現在還沒辦法評估。」