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財政部南區國稅局表示，有部分營利事業誤以為營利事業所得稅申報虧損，加計短漏報所得額後仍是虧損，就不會被處罰，提醒營利事業務必誠實申報，就算營利事業結算申報營業虧損，如經查得有短漏所得額情事，加計短漏所得額後雖無應納稅額，仍會被處罰。依所得稅法第110條第3項規定，營利事業因營業虧損，致加計短漏之所得額後仍無應納稅額者，應就短漏之所得額依當年度適用之營利事業所得稅稅率計算之金額，按有無辦理結算申報處2倍或3倍以下罰鍰，但最高不得超過9萬元，最低不得少於4千5百元。南區國稅局舉例說明，甲公司辦理110年度營利事業所得稅結算申報，列報全年課稅所得額為虧損300萬元，後來經國稅局查獲當年度有短漏報所得額40萬元，雖加計該筆漏報之所得額後仍為虧損而無應納稅額，仍應就短漏所得40萬元依適用稅率20%計算之金額8萬元（40萬元×20%）處罰，因甲公司於稽徵機關裁罰處分核定前以書面承認違章事實，並願意繳清罰鍰，且查獲日前5年內未曾查獲有相同違章行為，所以依所計算金額8萬元處0.3倍罰鍰2萬4千元。南區國稅局籲請營利事業誠實辦理營利事業所得稅結算申報，倘因疏失而有漏報所得額情事者，儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動向國稅局補報並補繳稅款，以免被查獲短漏報所得額而遭處罰。民眾如有相關疑義，可就近向國稅局洽詢，或撥打免費服務電話0800-000321，將有專人詳盡解說。