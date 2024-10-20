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美國媒體近日陸續報導一個名為「中東觀察家」（Middle East Spectator）的Telegran帳號所公布，聲稱源自於美國情報圈的機密文件，內容涉及以軍無人機部隊準備如何打擊伊朗、如何運送彈藥的計劃等，這些遭外流的最高機密情報被知情人士證實，報導稱當局正在緊急調查情報圈內部的嚴重安全漏洞。根據美媒CNN、AXIOS報導，這個Telegran帳號於本週陸續發布聲稱源自於美國情報圈的機密文件，上頭不僅標注「最高機密」，還僅限與澳洲、加拿大、紐西蘭、英國等五眼聯盟國家分享，CNN報導稱這些文件的真實性已被知情人士證實，美方目前正在緊急調查這起外洩事件。遭外洩的文件內容多為描述以色列準備對伊朗進行襲擊的計畫，包含美國國防部國家地理空間情報局（NGA）的情報資訊，以及顯示以色列空軍基地移轉了先進彈藥，以色列空軍上周進行了一場涉及空對地飛彈的大型演習，偵察機及可能為戰機的軍機都參與，文件也詳述以軍無人機部隊準備如何打擊伊朗。一名美國官員表示，這些文件的外洩情況雖然令人擔憂，但更大的問題是未來可能會有更多機密資料洩露。此次外洩事件發生在美以關係敏感的時刻，這可能會激怒以色列，特別是文件中還涉及了以色列擁有核武的情資，儘管美方並沒有看到以色列準備對伊朗使用核武的跡象。前中情局（CIA）、國防部官員穆洛伊（Mick Mulroy）稱，如果以色列的戰術計畫真的被洩露，這將嚴重損害美國與以色列之間的信任關係，此次洩密事件可能會雙方關係基礎。報導提到，目前仍不清楚這些文件是如何外洩的，可能是駭客攻擊或者內部故意外洩的結果，但美國方面目前針對伊朗的駭客活動保持高度警戒，尤其是在距離美國總統大選將至的現在，今年就曾警告過伊朗可能通過駭客手段影響美國大選，因此本次洩密事件也顯得更加關鍵。