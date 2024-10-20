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▲攝影師黃柏雄獲得第59屆電視金鐘獎「特別貢獻獎」。（圖／三立提供）

▲黃柏雄遺孀Una昨晚在金鐘獎台上致詞，忍不住哽咽，向資方喊話。（圖／三立提供）

▲有網友將相關新聞連結貼給炎亞綸，他也親自回應。（圖／炎亞綸threads）

攝影師黃柏雄於苗栗神仙谷拍攝影集《初擁》時，因為劇組疏失，發生墜谷意外，從此天人永隔，當時引發外界關注劇組人員的工安問題，炎亞綸身為同劇演員，當時嚴厲譴責此事，昨（19）日黃柏雄獲得第59屆電視金鐘獎「特別貢獻獎」，遺孀Una致詞時向資方喊話，獲得滿場掌聲，炎亞綸也再度發聲，語氣中滿滿無奈，「最後大家還是會向資本下跪的。」炎亞綸和姚愛甯主演的劇集《初擁》，2022年劇組前往苗栗縣南庄鄉神仙谷拍攝，該地也是知名電影《賽德克巴萊》的拍攝場景，當時即將收工，38歲攝影師黃柏雄和34歲收音助理王暐翔，在溪谷大時旁不慎滑倒，當場滑落深約25公尺的溪谷，導致嚴重撞傷溺斃，緊急送醫後仍不治，經過調查後，檢方發現拍攝現場並沒有做好保全措施，身為資方的製作公司更是沒有盡到保護責任。當時炎亞綸曾發文喊話：「勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」希望外界正視幕後工作人員的權益。今年（2024）判決出爐，柯姓導演、童姓製作人依過失致死罪嫌，被判處有期徒刑8個月，緩刑2年，製作公司也連帶遭罰10萬元，卻仍舊無法撫平死者家屬內心的傷痛。黃柏雄遺孀Una昨晚在金鐘獎台上致詞，忍不住哽咽，向資方喊話：「所有的演員跟工作人員就像你們的孩子一樣，請好好照顧這些熱血的孩子們。」希望劇組能夠改變陋習，提升現場設備之餘，「不要邊拍邊改，請強制他們確實準備好再開機。」她強調不是每個資方都願意在這些項目花錢，「希望所有演員工作人員不要再默默承受，請勇敢說不、集體說不。」一番話獲得全場鼓掌認同。有網友將相關新聞連結貼給炎亞綸，他也親自回應：「最後大家還是會向資本下跪的，這就是現在的世界。」引來不少網友表示，「怪自己太渺小，對有些事情憤憤不平卻又無能為力，希望那些冷血的資本家早日覺悟」、「我想總會有不跪並在努力改變的人，這樣的人更加珍貴」、「希望下次沒有防護你可以拒絕拍攝，人命真的沒有這麼不值錢」、「不管怎麼樣，謝謝你勇於發聲。」