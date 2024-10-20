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▲昨（19）日的上海場演唱會中，面對歌迷時忍不住落淚吐露心聲，不服輸的她激昂的向歌迷表示：「我就這麼一次（失誤）就被放那麼大，但現在我就要唱〈燕尾蝶〉！」（圖／新浪娛樂微博）

▲梁靜茹發文喊「想跳河」，但也承諾下次會更好，正視自己的失誤。（圖／翻攝梁靜茹IG）

馬來西亞歌手梁靜茹，近來著重在中國發展歌唱事業，巡演開了一場又一場，人氣居高不下場場爆滿。去年她巡演到哈爾濱時，卻在舞台上大出包，在演唱經典歌曲〈燕尾蝶〉時頻頻出現氣短、破音、唱不上去的狀況，事後梁靜茹也發文坦言「想跳河」的心境。時隔一年，再次展開演唱會的梁靜茹也重新挑戰〈燕尾蝶〉，聊到這段往事時情緒更是激動，直接落淚高喊：「現在我就要唱！」梁靜茹昨（19）日剛結束世界巡演《我們談論愛情》上海站，在演唱會中，梁靜茹難得再次提及自己一年前在演唱會上破音的「翻車現場」，每每想到當時狀態都十分激動的她，面對歌迷時忍不住落淚吐露心聲，坦言起初根本不敢看失誤影片，做足了心理建設才點進去看了很多遍，當時的她也被這段影片嚇到，再次淚崩感嘆：「天啊！我怎麼對自己交待呢！我回去練習吧！」同時也不斷自問：「要面對嗎？我要唱嗎？」真誠的態度也讓現場歌迷動容。不過，倔強的梁靜茹依然選擇繼續站上舞台，堅定告訴歌迷們肯定的答覆，她還激昂的向歌迷大聲喊話：「我就這麼愛唱歌，就這麼不服輸！我就這麼一次（失誤）就被放那麼大，現在我就要唱〈燕尾蝶〉！」看得現場也跟著熱淚盈匡，忍不住歡聲雷動，未能到場的粉絲也寫下支持：「太真誠了，魚姐好牛」、「歸來仍是情歌歌后！一定要永遠唱下去」、「又堅強又勇敢，挺過網暴風波的心態也值得學習」、「有實力、敢真唱的歌手翻車很正常，贏假唱太多了！」紛紛力挺梁靜茹。其實在當時的破音事件後，梁靜茹就遭到一系列的網路暴力，不少人唱衰、潑冷水，嘲笑她唱不動了，不過梁靜茹並沒有花錢壓熱搜、掩蓋真相，反而在IG上坦承，雖然心情是「很想跳河」，但也承諾下次會更好，正視自己的失誤。「破繭成蝶」的她在7月北京演唱會時，也拿自身經驗鼓勵粉絲：「我遇過嘲笑、打擊，但無論如何我會讓自己再站起來，希望你們也一樣。」