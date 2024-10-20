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▲中華民國乳癌病友協會今（20）日舉辦「2024點亮雙色粉紅絲帶-定期乳篩，健康愛i閃耀」乳癌防治園遊會，乳癌病友協會理事長黃淑芳(前排左四)、國健署林莉茹組長(前排左五)、台北市衛生局副局長李碧慧(前排左三)及愛心公益企業代表合影。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

▲中華民國乳癌病友協會今（20）日舉辦「2024點亮雙色粉紅絲帶-定期乳篩，健康愛i閃耀」乳癌防治園遊會，與會人員一起健康律動，呼籲民眾重視乳癌防治。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

▲中華民國乳癌病友協會今（20）日舉辦「2024點亮雙色粉紅絲帶-定期乳篩，健康愛i閃耀」乳癌防治園遊會，集結300位乳癌病友冒雨排出巨型粉紅絲帶，呼籲民眾重視乳癌防治。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

中華民國乳癌病友協會（TBCA）今(20)日假國父紀念館映池西側廣場舉辦一年一度的點亮雙色粉紅絲帶活動。今年以「2024點亮雙色粉紅絲帶-定期乳篩，健康愛i閃耀」為主題，邀請300位病友姊妹齊聲呼籲重視乳癌防治。除了每年都有的排粉紅絲帶活動外，病友也帶來精彩的表演節目，現場更提供乳癌篩檢服務，吸引人潮參與。本次活動除了指導單位衛福部國健署及台北市衛生局熱心協助外，還有17個企業及民間團體響應國際乳癌防治月公益參與。乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，今年是協會第21年舉辦點亮雙色粉紅絲帶活動，除了排字活動外，今年特別準備了乳房X光攝影車提供現場乳篩活動，更邀請病友姐妹現場分享，希望透過分享抗癌經驗，鼓勵女性朋友勇於篩檢，不要因為害怕或是逃避的心理，錯失早期篩檢早期治療的機會。也要特別感謝許多好朋友一直以來支持乳癌病友協會的活動，提供豐厚好禮贈送給參與乳篩的女性朋友。今年初發現罹癌的水上鄉長林緗亭為本次活動特別錄了一段影片，分享自身抗癌故事，呼籲女性朋友一定要定期篩檢。林緗亭表示，他是在自我檢查時發現胸部有腫塊，進一步檢查發現罹患乳癌。目前已經抗癌超過283天，希望女性朋友以她為鑑，時時關注自身健康，只要透過早期篩檢、早期治療，乳癌是可以完全治癒的疾病。黃淑芳也提到，林緗亭鄉長發現罹癌時才41歲，未達目前公費乳房攝影的補助資格，很多女性朋友認為要到國健署補助年齡才有較高罹癌風險，這是錯誤的認知，年輕女性罹癌人口正微幅攀升。不過今年7月國健署帶來好消息，乳癌病友協會倡議的公費篩檢下修到40歲已獲初步成果。如果預算順利通過，明年起公費篩檢年齡將下修到40歲，上調到74歲，有更多女性朋友可以受惠，預計篩檢人次可達1,000萬。今年的點亮雙色粉紅絲帶活動，乳癌病友協會特別安排了乳房X光攝影車，也是希望宣導這個好消息。提醒40歲到74歲的女性朋友，明年起記得參與兩年一次的公費乳房篩檢，不要放棄自己的權益。