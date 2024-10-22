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▲楊烈在台劇《八尺門的辯護人》中演技精湛，獲得大批網友好評。（圖／鏡好看影視娛樂臉書）

第59屆金鐘獎日前順利結束，能夠入圍金鐘獎對演員來說都是一大肯定，但演技精湛的演員落馬，總會讓劇迷感到惋惜。有網友在社群平台點名資深演員楊烈，演戲40幾年卻一次也沒有得過金鐘獎，直呼絕對是金鐘59屆的最大遺珠。社群平台Threads上有網友點名楊烈是他心中最大的遺珠之憾，網友表示，「楊烈演了40多年的戲，竟然一次都沒得過金鐘」。楊烈在《八尺門的辯護人》飾演黑心商人洪振雄，氣場完全碾壓全場，加上流利的閩南語口條和不寒而慄的眼神，他國寶級的演技跟魔王級的存在感，放在哪部戲都是享受！文章曝光後許多網友在底下紛紛留言，「楊烈大哥演技真的很好，最近看無罪者推定也是氣場全開」、「老戲骨就是老戲骨！演什麼來什麼！」、「沒得過金鐘實在太不合理了！」事實上，楊烈以歌手身份出道多年，至今只在第21屆金鐘獎獲得「最佳男歌星演員獎」，由於當年還沒有金曲獎，因此這個獎項其實是「金鐘歌王」。而他早年也曾迷惘過一段時間，楊烈形容當時不知道下一步該怎麼走，就先選擇到日本短暫充電，重返演藝圈後幸運獲得八點檔演出的機會，才成功轉型成實力派演員。