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▲辛瓦（Yahya Sinwa）是策劃去年10月7日突襲以色列的主謀。（圖／美聯社／達志影像）

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）近日遭以色列國防軍（IDF）擊斃，辛瓦被認為是2023年10月7日哈馬斯突襲以色列的主要策劃者，如今一年過去以軍成功鎖定並擊斃這位組織最高領袖，今（20）又公布一段哈馬斯去年襲擊前一天，辛瓦帶著妻小、貴重物品從地道逃入藏身據點的畫面。以色列國防軍花費了一年的時間鎖定辛瓦位置，並在16日擊斃在加薩南部躲藏的這名最高領袖，軍方稱辛瓦的死並非依靠精密的情報或先進的技術，而是透過「持之以恆和運氣」才能找到他的位置，並將辛瓦之死視為去年10月7日哈馬斯襲擊以國南部並掀起加薩走廊（Gaza Strip）戰爭以來，對該組織造成的最重大打擊之一。根據以媒報導，過去這一年期間，辛瓦大多數時間都躲在加薩汗尤尼斯與拉法之間的地下據點，只有在逃亡時才會出來，身上帶著文件、武器、金錢等，且都由保鑣陪同；以軍也公布了一段辛瓦攜家帶眷躲藏的影片，畫面拍攝日期為2023年10月6日，也就是哈馬斯入侵以色列的前一天。以軍發言人指出，哈馬斯領袖將「自身生死置於加薩人民的性命之上」，在組織殺進以色列前，辛瓦卻帶著食物、水、枕頭、電視等長期居住日常用品來回地道搬運，尤其辛瓦妻子當時手上還拿著價值3.2萬美元（約新台幣102萬元）的愛馬仕柏金包。根據報導，辛瓦於突襲行動後挾持以色列平民作為「人肉盾牌」，並一直躲藏在加薩地下複雜的地道系統中，以色列軍方則採取焦土政策，使用重型武器進行轟炸，並堅持進行地面入侵。至於失去領袖的哈馬斯未來動向如何，駐卡達的哈馬斯官員哈雅（Khalil al-Hayya）在半島電視台（Al Jazeera）播出的預錄聲明中表示，在以色列停止對加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭、撤出當地，並放出被囚禁的巴勒斯坦人之前，哈馬斯不會釋放人質。