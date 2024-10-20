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立委洪申翰揭露台北市府為拾荒者列冊人數為六都最低，而萬華區僅有2人被列冊，讓其餘弱勢拾荒者領不到中央補助，對此市長蔣萬安供稱是中央未納入廢紙類，此番話卻被長期關注拾荒者議題NGO打臉稱非事實，網路評論員「Zen大的時事點評」表示，這一點都不奇怪，天龍國怎能承認，還有許多人得靠拾荒維生？更別說造冊是為了讓中央發放補助款，不讓地方來發，這怎麼可以？臉書粉專表示，台北市府被抓包，拾荒者造冊人數僅列2人，與事實不符，被地方里長打臉，記者也去實際拍攝證實不只2人，市府卻還硬抝。一點都不奇怪，這個天龍國怎麼能承認，還有許多人得靠拾荒維生？更別說造冊是為了讓中央發放補助款，不讓地方來發，這怎麼可以？該粉專表示，日前某台稱蔣萬安為好好先生，好好先生會硬起來處理遠雄大巨蛋代貴賓室、京華城停工案，還有大直基泰的房屋倒塌壓垮鄰近住宅的重建案、虐童的愷愷案，乃至拾荒者造冊補貼案嗎？不知道。該粉專說，可以肯定的是，媒體會繼續報導市長很帥、家庭和樂、小孩很可愛。問及相關案情，蔣萬安一定會說，這一切正在進行中。至於會不會能不能做出什麼成果，不知道，反正進行中，「台北市閩只要市長帥帥的就好了，不需要會做事」。