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▲郭彥均（右）與韓國人分享梁赫群（左）是台版孔劉。（圖／八大提供）

▲韓國的Jina分享韓國喝酒文化，令眾人吃驚。（圖／八大提供）

藝人梁赫群經常以「台版孔劉」自稱，還經常在社群上PO出模仿照片，最近他登上《WTO姐妹會》，與各國新住民大聊各地文化，主持人郭彥均趁機問來自韓國的來賓，看到梁赫群自稱「台版孔劉」的感想？來自韓國的新住民直言：「有可能會生氣 ! 」梁赫群則自豪現在在網路上搜尋孔劉，出來都是他的照片！主持人郭彥均好奇詢問新住民們，看到「台版孔劉」這稱號會有何反應，身為孔劉的同鄉，韓國新住民Jina說：「有可能會生氣！」讓梁赫群笑著反問：「有什麼好氣？現在搜尋孔劉，出來的大部分都是我的照片，因為我已經洗版了！」節目中新住民們還分享了各國文化禁忌，來自日本的西田惠里奈提到，與韓國朋友喝啤酒時，只因為拿給對方的那杯啤酒泡泡比較多，就惹怒了對方，讓她相當錯愕。一旁的Jina補充說：「兩杯啤酒泡泡差0.3公分內可以接受，超過就不行，會生氣！」現場來賓們也對於韓國喝酒文化的細節感到十分驚訝。來賓陳天仁則分享自己20歲時，沒化妝出門竟遭日本朋友冷落，覺得自己沒有看中這段友情，西田惠里奈對此解釋，日本人覺得化妝是種尊重，希望身邊的朋友都漂亮。另外來自香港的Jenny提到，香港人很少公開自己的全名，只有認識很久的老同學或要好的朋友，才會連名帶姓叫出全名，這讓她來到台灣後不太習慣，看到公司通訊錄有自己的全名都覺得好赤裸。梁赫群打趣問：「像『大嘴君』之類的外號，會不會更恐怖？」Jenny卻表示，外號更親切，代表雙方更熟，讓眾人大家直呼文化真的大不同！