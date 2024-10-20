我是廣告 請繼續往下閱讀

在國聯冠軍戰G5結束後，大谷翔平「消極跑壘」一事成為外界最感興趣的話題，本人目前並未對此事接受訪問。不過洛杉磯道奇隊主帥Dave Roberts和三壘指導教練Dino Ebel都已經對此事表達看法，在美聯冠軍戰G5首局，擔任第一棒的大谷翔平和Mookie Betts都敲出安打，兩人攻佔二三壘，接著Teoscar Hernandez打成中間方向滾地球，在二游沒有趨前的情況下，大谷本有機會衝回本壘，但他卻沒有選擇跑，引起媒體、球迷的熱烈討論。根據《Dodger Blue》報導，總教練Dave Roberts 表示，大谷翔平已經和三壘指導教練Dino Ebel 教練就這個跑壘情況進行了討論，他也不知道兩人舉體到底談了些什麼，但指出：「這（情況）不會再發生了。」今天，日本媒體《體育報知》訪問了Ebel，後者也透露了他和大谷翔平對話的內容，「當時，二壘和三壘都有跑壘員，沒有人出局。三壘和一壘手都趨前，所以板凳上下達的信息是，『。」Ebel接著表示，Hernandez打得很強勁，飛行速度來到達到每小時104英里，因此當大都會游擊手Francisco Lindor接到球時，大谷覺得如果他跑本壘，將會被傳球給觸殺出局。而。Ebel接著表示，「我後來對那一回合想了很多，「我認為應該要跑，但在與他交談後，我」Ebel強調，他已經和大谷聊過了，並直接告訴他，明天相同情況應該要攻本壘，「我們溝通良好，一切暢通。。」