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民進黨秘書長林右昌今（20）日與民進黨花蓮縣議會黨團進行座談，過程中黨籍議員強烈反應，許多民進黨中央的政績，卻在地方上被傅氏夫婦收割，對此林右昌表示，未來中央黨部政策與文宣組織部門，將會強化與各地方黨部的協作，必要時安排黨團到中央黨部召開記者會，突破有利民進黨的宣傳被惡意封鎖情形，對抗傅氏收割機。林右昌今日赴花蓮與民進黨議會黨團進行座談會，會中有議員反應，像是鐵路雙軌電氣「立體化」花蓮至吉安、EMU3000火車、有機農業研究中心、台九線拓寬與蘇花改.等，很多都是副總統蕭美琴在立委任內爭取，民進黨執政時落實的建設，民進黨力挺花蓮做很多建設，反觀傅崐箕夫婦只出一張嘴，透過組織系統宣傳收割都政績，有功搶在前面收割，有過做不好的就全推給中央。對此林右昌表示，黨中央注意到對手透過社群軟體，大量傳播來自中國的短影音攻擊民進黨，地方派系也透過傳統的組織系統，刻意扭曲放毒或收割政績，後續中央黨部政策與文宣組織部門，將會強化與各地方黨部的協作，反制這些攻訐，必要時安排黨團到中央黨部召開記者會，突破花蓮有利民進黨的宣傳被惡意封鎖情形。而對於明年度中央政府總預算遭藍白封殺，有議員提及， 不分黨派基層的怒火已經爆表，藍白立委壓力將會越來越大，許多鄉鎮市明年要提給中央補助計畫，現在都擱置了，此外好不容易通過的里長年終慰勞金現在也被擋下，再拖下去明年初可能就領不到。林右昌則說，民進黨政府提出總預算，立法院就應該依法審查而非擋住不審，有意見應該在委員會中去討論才是正道，強調建設不分藍綠，中央總預算很多都是用在地方建設上面，攸關所有民眾的權益，且現在國民黨縣市長較多，卡總預算等於是在卡自己、卡老百姓，藉擋總預算來搞政治鬥爭實在完全沒有道理。