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根據交通部高速公路局統計，截至今（113）年10月17日，國道已發生54件死亡事故，其中大型載重車如大貨車、聯結車計17件，占比達32%；其肇事原因最多為「分心疲勞駕駛」計11件，占65%。另於國道常見有大型載重車自撞、翻覆或衝出邊坡之情形，影響行車安全及交通順暢甚鉅。高公局呼籲大型車駕駛行駛國道務必保持專注、小心駕駛，以保障自身與他人安全。高公局表示，由於大型載重車車體重心較高，操控及煞車性能不如小型車，且視線死角較多，駕駛若未注意周遭路況、未依速限行駛或操作不當，發生事故的風險即大幅提高，因此駕駛於行駛途中，應保持專注、警覺與應變，若發生事故，不僅造成人員受傷及財損，更嚴重影響車流，增加社會成本，高公局將持續透過交通工程手段來加強提醒駕駛朋友行車注意安全。高公局再次呼籲，為維護自身安全，仍須請用路人多加配合行車時保持專注，勿分心使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤、觀看車內多媒體影音等，應隨時注意周圍路況，並養足精神再上路，途中隨時注意身體與精神狀態，勿勉強駕車、疲勞駕駛，若感疲勞，請儘速至服務區、休息站或下交流道休息。同時提醒駕駛要將貨物正確裝載，應平均置放、嚴密覆蓋、綑紮牢固，並注意長、寬、高度及重量限制，切勿超載，且遵循速限，過彎減，行經匝環道時提早並適當減速，穩定操控車輛。