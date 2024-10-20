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統一獅昨（19）日在台灣大賽首戰推派本土王牌強投古林睿煬先發，他前3局表現優異沒有丟分，4局下卻因傷勢疑慮退場，當下大巨蛋裡有球迷發出歡呼聲，引起熱議，外界大部分人認為此舉不妥。但也有球迷在網路上表示，MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在客場也會被狂噓，因此沒必要在季後賽對此大驚小怪。在G1的比賽中，古林睿煬前3局用54球，被敲2支安打、沒有失分，送出3次三振，但4局下就因為肌肉緊繃提前退場，賽後也進一步就送醫做檢查，系列賽後續還不確定能不能上。而當時也出現一些爭議的情況，統一獅總教練林岳平教練走上投手丘和古林睿煬聊過狀況後，後者走下投手丘，這時候場邊球迷響起掌聲鼓勵他，但也有人部分球迷夾雜著歡呼聲，引起熱議。在網路上的討論認為，球員受傷或不舒服沒有人希望發生，因此就算是對手，在那時候為此開心、甚至發出歡呼聲都不太恰當，感覺起來像是很享受別人受傷一樣。但也有球迷認為，「大谷翔平可是連出場介紹都被客場噓爆」，因此認為在季後賽的對抗氛圍下這沒什麼。然而底下有人認為，兩者情況明顯不同，一個是正常為對方球員道喝采，一個是對受傷的人員退場表達雀躍之情，兩者明顯不同。