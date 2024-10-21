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▲STAND OIL首度來台，進駐新光三越A11一樓打造快閃店。（圖／STAND OIL提供）

▲款式、顏色有夠齊全的STAND OIL「Chubby Bag」保齡球包款，快閃店優惠價3,959元（原價4,400元）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲STAND OIL「奶油法棍包Butter Bag」快閃店優惠價2,640元（原價3,300元）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲STAND OIL「實用方包Oblong bag mini」快閃店優惠價2,840元（原價3,550元）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲業者透露，Oblong bag mini還有少見的縫線滾邊設計，十分搶手。（圖／STAND OIL提供）

▲STAND OIL「小巧盒型包Post Bag」快閃店優惠2,720元（原價3,400元）。（圖／STAND OIL提供）

▲STAND OIL「多功能後背包Ditto Backpack」快閃店優惠價4,319元（原價4,800元）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲STAND OIL首賣「Day Mary Jane Flat Shoes瑪莉珍鞋」快閃店優惠價2,499元（原價2,800元）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲蝴蝶結絨面樂福鞋1,990元、蝴蝶結絨面低跟鞋1,890元、絨面蝴蝶結水桶包1,790元。（圖／CHARLES & KEITH提供）

▲CHARLES & KEITH秋冬新款，Donna仿麂皮迷你斜背包 2,190元、Noelle 直立毛毛手提包1,990元、Sybill毛毛小型托特包2,290元。（圖／CHARLES & KEITH提供）

時尚迷太開心！韓國明星李聖經、泫雅、Krystal、(G)I-DLE小娟、舒華都揹過的愛包STAND OIL來台灣開快閃店，不用再找代購、也不用等蝦皮從韓國調貨，業者還透露目前台北新光三越A11的包款可說是最齊全，連首度開賣的瑪莉珍鞋也來了，從熱門保齡球包款Chubby Bag、甜美奶油法棍包Butter Bag、實用方包Oblong bag mini一次盤點Top5最夯款式，開幕優惠總整理。STAND OIL主打經典形態的簡約流行設計理念，打造日常生活中可經常使用的百搭日常包，吸引韓星李聖經、泫雅、Krystal、(G)I-DLE小娟、舒華都人手一咖，而且價格實惠平價還能和明星同款，成為趨勢大熱的韓國小眾包包首選。現在在台北新光三越A11打造快閃店，剛開幕就吸引粉絲排隊結帳買爆。STAND OIL受到韓星許允貞及舒華首選的Chubby Bag，設計靈感源自保齡球袋，復古圓潤造型兼具大容量實用功能。尤其正面具有兩個蓋口袋、背面還有開放口袋，提供充足的收納空間，也是一眼好辨識的搶眼造型。除了耐刮耐磨的油亮材質，還有Combi系列亮相秋季全新麂皮款式，以絨面質地對比光感材質，更有層次感。Butter Bag靈感來自整塊奶油延伸至法棍造型，是STAND OIL充滿甜美精巧感的腋下包款式，擁有簡便背帶調節功能，可以輕鬆轉換肩背、斜背或手拿等多種風格，適合應變多元穿搭風格；背面還設計貼心的口袋，方便存放小物件隨時拿取。韓妞熱愛的STAND OIL經典方正造型Oblong bag mini，業者透露在韓國幾乎每個粉絲都必備一咖，選以自然光澤和耐刮磨材質呈現，並使用方便實用的吸磁扣；在台灣市場也受到不少學生與OL上班族喜歡，空間完整且厚實，放得下許多日常物品甚至是環保杯，通勤超方便。STAND OIL以郵筒造型為靈感的長方形盒型肩包Post Bag，受韓國人氣女團Red velvet成員Wendy青睞，以擁有柔軟觸感的材質打造堅固盒型外觀，搭配順滑拉鍊設計。不過於巨大的尺寸非常適合台灣女生使用，比例效果佳。STAND OIL選用具有光澤感和柔軟觸感的純素皮革，打造迷你Ditto Backpack多功能後背包，以翻蓋口袋和圓形抽繩鎖口為設計亮點，後方還有一拉鍊開口，簡潔設計方便易用。可雙肩揹、單側上肩都好好看，今年推薦炫亮銀色很吸睛。STAND OIL首度開賣的第一雙鞋履「Day Mary Jane Flat Shoes瑪莉珍」，圓潤可愛的鞋楦設計、採用柔軟的高發泡鞋底營造舒適度，尤其可調節的帶扣設計，能靈活適應腳背高度，方便穿著不同厚度的長襪也能適度調整。這款在韓國也搶翻天，台灣才開賣就傳出最可愛的紅色已售罄。地址：台北市信義區松壽路11號1F 新光三越 台北信義新天地A11時間：即日起至10月27日另外，「小CK」CHARLES & KEITH秋冬季節運用華麗光澤的天鵝絨與溫暖觸感的麂皮絨毛，搭配櫻桃紅、午夜藍、栗子色等優雅色調，打造各式可愛瑪莉珍鞋、樂福鞋、長短靴、懶人鞋款；與水桶包、手提托特包、後背包、鍊條斜背包款。設計上則推薦大行其道的蝴蝶結、與毛毛滾邊立體輪廓最為搶眼。