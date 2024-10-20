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▲「紫金山-阿特拉斯彗星」過近地點。（圖／台北天文館提供）

源自哈雷彗星的「獵戶座流星雨」，台北天文館預估在10月20日至21日前後達到極大，估計每小時天頂流星率（ZHR）約為20。而過近地點的「紫金山-阿特拉斯彗星」，近期出現在日落後的西方天空，是多年來最亮的一顆彗星，且數萬年內不再復返。台北天文館自昨（19）晚開始，便派員赴高山以專業設備進行直播，明亮的「紫金山-阿特拉斯彗星」與獵戶座流星雨將可一同獵取入鏡。獵戶座流星雨是哈雷彗星（1P/Halley）遺留在軌道上的塵埃與碎塊，受地球吸引墜入大氣層所產生，屬於中型流星雨，一般極大期每小時天頂流星率約為20，2006年至2009年間也曾出現數量高達75以上的爆發，媲美年度盛大的英仙座流星雨。台北天文館表示，今年獵戶座流星雨極大期雖逢虧凸月，但仍不時會出現讓人驚喜的明亮火流星，若是無法外出追星，不妨把握「福壽山農場、陽明山冷水坑、鳶峰、金門高中、花蓮東里國小、澎湖七美國小」全天域星空直播一次看。