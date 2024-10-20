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民進黨立委洪申翰日前揭露北市府為拾荒者列冊人數為六都最低，讓拾荒者領不到中央補助，市長蔣萬安稱是中央未納入廢紙類。洪申翰今（20）日再發文批評市府謊話連篇。對此，台北市環保局長徐世勲反擊，造冊與否不影響參加資收關懷計畫，但洪申翰一再以數字模糊焦點，以似是而非論點扭曲事實，令人不恥。徐世勲強調，台灣詐騙橫行，呼籲洪申翰懸崖勒馬，回頭是岸，中止抹黑欺騙行為。北市環保局長徐世勲強調，北市府一再強調造冊與否不影響參加資收關懷計畫，只要資收個體戶有意願加入關懷計畫，該局都會積極協助。但立委洪申翰不但質疑北市府謊話連篇，還譏諷他矯情，「事實是洪委員從頭到尾都不願正視關懷計畫無法真正幫到北市資收個體戶的問題，也未能真正了解基層的需要，洪委員傲慢高高在上的心態才是讓他看不見問題核心的所在。」對於洪申翰批評北市納入資收關懷計畫的人數低於其他縣市的說法，徐世勲反問，北市環保局現在造冊資收個體戶221人，卻只有41人願意參加資收關懷計劃，而這41位參與者中，有10位收入掛零，另外11位都換不滿補助金額，「也就是說，有21位超過一半以上的人都無法完整取得中央的補助及北市環保局的額外加碼，這正足以說明中央的政策無法滿足地方的需求」。徐世勲強調，北市環保局去年就建議中央修改計畫內容，讓廢紙能納入計畫的收購項目，但中央迄今未回應。他說，現在41人參與，卻有21人失望領不到足額，「如果我們去拜託300人參加，是不是要讓150人以上辛苦的資收個體戶失望？」不明白為何洪申翰一直廻避關鍵問題。徐世勲表示，北市環保局提供1454名市民工及短期工的工作機會，讓弱勢者有機會工作，賺取生活所需，但洪申翰不看這些，卻拚命拿似是而非的論點不實指控北市，「拿資收個體戶當墊腳石，實在讓人心痛。」