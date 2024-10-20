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▲中央氣象署今（20）日晚間持續針對宜蘭、新北等5縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲東北季風影響，今（20）日宜蘭縣已有大豪雨發生，基隆北海岸、臺北市已有豪雨發生。（圖／中央氣象署）

受到東北季風影響，中央氣象署今（20）日晚間持續針對宜蘭、新北等5縣市發布豪大雨特報，雨勢將從今晚持續至明（21）日清晨，包含宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、新北(汐止)地區及臺北山區有局部大雨發生的機率。⚠️📍豪雨地區：宜蘭縣📍大雨地區：新北市、花蓮縣、台北市、宜蘭縣、基隆市中央氣象署也補充，明(21）日清晨以前水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區雨勢較明顯，白天起東北季風減弱，水氣也減少，迎風面的大臺北、東半部地區仍有局部、零星的降雨，但雨勢上和今天相比趨緩許多，桃園以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。溫度方面，夜晚清晨仍涼爽，馬祖低溫21度，臺灣各地及澎湖、金門23到25度，白天北臺灣及馬祖氣溫回升，馬祖高溫26度，臺灣各地及澎湖、金門可以來到28到32度，感受較為溫暖。東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域除有較大風浪，浪高可達2至3.5米；基隆北海岸、東半部沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請特別注意安全。空氣品質部分，據環境部空氣品質預報資訊顯示，21日東北風影響，迎風面擴散條件佳，中部以南污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。