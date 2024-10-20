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▲集團婚禮在屏東書院舉辦，以「幸福嫁到，希望城市」為主題。（圖／屏東縣府提供）

▲周春米提出完善生育及教育補助政策，集團婚禮上加碼日本韓國雙人機票。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（20）日在屏東書院園區舉行113年集團婚禮，由主婚人縣長周春米與證婚人屏東地方法院院長李昭彥，以及百位親友共同見證30對新人踏上紅毯，完成終身大事。周春米表示，選擇在歷史悠久的屏東書院舉辦婚禮，象徵婚姻如同書院一樣歷經歲月洗禮，盼新人們攜手一生、相守到老。為祝福新人，屏東縣府特別準備萬元提貨禮券及婚紗造型服務，贈送給每對完成登記的新人。此外，活動中還準備總價值8萬元的家電以及縣長加碼的「日本、韓國」雙人來回蜜月機票等豐富好禮，讓新人們試手氣、沾喜氣。周春米指出，屏東縣政府在生育及教育補助政策上已有周全規劃，凡在本縣辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，每名將獲新台幣2萬元補助，期望能減輕新人的育兒壓力，讓他們安心生活。民政處表示，今年集團婚禮以「幸福嫁到，希望城市」為主題，活動日期特選10月20日，隱含真愛密碼「1020」（依然愛你），寓意象徵永恆。屏東縣政府祝福所有新人永遠幸福美滿，並期待他們在這座充滿希望的城市中，開創屬於自己的美好未來。