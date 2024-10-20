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距離美國總統大選倒數只剩三週，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於今（20）也恰好迎來60歲生日，這使兩人再度陷入年齡、體力上的口水戰，期間賀錦麗諷刺川普「因體力不支而迴避辯論」，川普陣營則立即反擊稱川普的身心狀況良好，還到賓州麥當勞擔任廚師，炸薯條給選民享用，反擊賀錦麗的打工經驗，「我會比她曾在麥當勞工作更久、更努力」。今年美國總統選戰避不開年齡話題，繼拜登退出選戰後，78歲的共和黨候選人川普（Donald Trump）成為美國史上最年長的總統候選人，今天生日的賀錦麗在喬治亞州亞特蘭大舉行造勢活動，期間她稱川普「因體力不支而逃避面對選民的辯論，甚至取消了多次採訪機會」。賀錦麗強調，川普的表現顯示出他無法承受現今總統職位的壓力，川普陣營則迅速作出回應，強調川普「身心狀況絕佳」，不僅能應付競選壓力，還能勝任未來的總統職務。另一方面，川普本週則現身賓州匹茲堡（Pittsburgh）的阿克里蘇體育館（Acrisure Stadium）觀看美式足球賽，接著又前往當地一家麥當勞，親自為顧客、支持者們炸薯條，這是一次針對賀錦麗的打擊，因為在今年9月北卡羅來納州（North Carolina）的一場競選活動上，川普曾質疑，賀錦麗從未在麥當勞打工過，還說自己即便只是工作半小時，「我也會比她在麥當勞工作更長時間、更努力」。除了親自到訪外，兩位候選人還派出重量級的助選團，為爭取選票全力以赴。其中科技業巨頭馬斯克（Elon Musk）親赴賓夕法尼亞州為川普站台，並承諾每日送出100萬美元作為獎勵，吸引當地民眾簽署他發起的憲法修正案請願書；另一方面，賀錦麗則邀請流行音樂巨星麗珠（Lizzo）和亞瑟小子（Usher）在她的集會上表演，呼籲選民支持她成為美國首位女性總統。