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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）近日遭以色列國防軍（IDF）擊斃，畫面曝光後掀起高度關注，不過英媒《BBC》報導稱一名加薩男子塔哈（Ashraf Abo Taha）卻發現辛瓦的葬身之地竟然就是他位於拉法的家，急忙澄清自己與家人與此事無關。報導指出，該名加薩男子塔哈是在社群媒體發現哈馬斯領袖辛瓦的葬身之地竟然與自家看起來一模一樣，一看新聞才知道自家竟成了辛瓦最後的藏身之處，他稱自己與家人早在今年5月，就因為戰火離開了他居住15年的家，前往甘尤尼斯（Khan Younis）。塔哈告訴媒體，他不知道辛瓦怎麼會在那，他是被女兒在社群媒體上看到以色列無人機拍攝的影片，發現從無人機拍到的影片畫面來看，被摧毀的建築物就是位於拉法的家，一開始自己並不相信，但隨後他的兄弟確認了影片中的房屋特徵，證實那的確是他們曾住了15年的家。塔哈說且自己看到這一幕時感到「震驚」和「悲痛」，同時也回憶起那些橘色的沙發和餐具對他來說意義重大，因為是母親所親手挑選的，但他也特別強調他和他的家人與辛瓦的行動毫無關聯，完全不清楚辛瓦是如何進入他們家中的。「我和我的兄弟們、兒子們從未與這件事有關係」。《BBC》稱，經過塔哈提供曾居住照片與影片後，核實了影像與辛瓦最後被擊斃時的場景一致，不過由於難以進行更深入的獨立調查，尚無法確認塔哈是否確實擁有這棟房屋。塔哈表示，他的家是在兄弟姊妹的幫助下建造的，耗資約20萬錫克（Shekel），當時的屋況非常好。但如今，他眼睜睜地看著多年心血毀於戰火，無法抑制內心的悲痛。「發生的事情令我非常難過，房子和所有存款都消失了。只有神能夠補償我們。」