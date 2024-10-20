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明年度中央政府總預算案持續卡關，朝野僵局難解，明（21）日將再度召開朝野協商討論。稍早行政院長卓榮泰卻先在臉書發文，並以「點菜」比喻，直指同事聚餐點4道菜，結果餐廳要求加點5道菜。對此，國民黨立委葉元之也以同樣例子打臉，應該是公司總經理有規定「一定要點5道菜」，「你為何不聽公司總經理的話呢？」明年度中央政府總預算案已五度卡關，遭國民黨團及民眾黨團聯手封殺，立法院長韓國瑜明天將再度啟動朝野協商。在朝野協商前一晚，卓榮泰晚間在臉書發文，以「點菜」一事比喻總預算僵局，他提及，同事聚餐，大家決定帶1000元，點4道菜。進餐廳、點餐後，餐廳老闆說，餐廳決定要求加點第五道菜，才要上菜。卓榮泰續指，雙方僵住，「我們堅持，這次就點4道菜，第5道菜下次來再點」。餐廳堅持，一定要加第五道菜，要我們更改點餐内容。卓榮泰再指，結果雙雙方繼續僵住，因此他建議，只要餐廳同意以後不會再如此要求加點，「只此一次、下不為例」，這次我們也可以設法加點費用、解開僵局。卓榮泰繼續比喻，若仍無法取得協議，我們主張請消保官來仲裁，餐廳說我們恐嚇。更疑似比喻「倒閣」，直言「當然，餐廳也可以決議把我趕出去！然後一切重新再來」。對此，葉元之隨即在臉書打臉卓榮泰，他直指，應該是公司總經理有規定，這次員工聚餐一定要點五道菜，不要讓員工餓著，但是其中有個員工就是堅持只要點四道菜，想把菜錢拿去用在別的地方。「所以趕快依規定點五道菜就好了」，葉元之續指， 所以其他的員工覺得，你為何不聽公司總經理的話呢？大家就僵在那邊了。