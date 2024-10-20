2024MLB季後賽分區冠軍戰，21日國家聯盟有一場賽事，國聯冠軍戰G6洛杉磯道奇回到主場對決紐約大都會，系列賽3：2領先的道奇隊希望能夠順利關門，大谷翔平則有機會生涯首次闖進世界大賽。道奇隊G6預計會採用投手車輪戰，而大都會則將派出G2發揮出色的「大谷剋星」Sean Manaea應戰。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
洋基關門戰 力拚客場結束系列賽
Sean Manaea目前本季的季後賽先發2場拿到2勝0敗，主投17局，被敲11支安打，送出17次三振，防禦率僅有2.65。他對戰大谷翔平的表現特別出色，他是側投型左投是大谷翔平不擅長應對的類型。
至於道奇隊則還沒有公布先發投手，預計會採用投手車輪戰，試圖在G6就拿下系列賽。
MLB季後賽賽程：
10/21
紐約大都會 VS 洛杉磯道奇（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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Sean Manaea目前本季的季後賽先發2場拿到2勝0敗，主投17局，被敲11支安打，送出17次三振，防禦率僅有2.65。他對戰大谷翔平的表現特別出色，他是側投型左投是大谷翔平不擅長應對的類型。
至於道奇隊則還沒有公布先發投手，預計會採用投手車輪戰，試圖在G6就拿下系列賽。
MLB季後賽賽程：
10/21
紐約大都會 VS 洛杉磯道奇（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
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