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巴勒斯坦加薩走廊的衛生部門今天證實，昨天深夜以色列軍隊對加薩北部的貝特拉希亞鎮發動空襲，造成87人死亡，超過40人受傷。這次襲擊發生時，以軍正試圖在戰車的支援下逼出當地的哈馬斯戰士。聯合國中東和平特使文內斯蘭（Tor Wennesland）對這次事件發表譴責，呼籲停止對平民的攻擊。根據路透社報導，由於當地的通訊中斷以及以色列在加薩邊界持續進行的軍事行動，救援行動遭遇阻礙。加薩衛生部指出，許多受害者仍被困在瓦礫下或倒在路邊，救護車隊和民間緊急服務團隊無法抵達現場展開救援。聯合國中東和平特使文內斯蘭在社群平台X上發文，強烈譴責對平民的持續襲擊，並表示：「在衝突和無情空襲持續的背景下，加薩正上演可怕的場景。我呼籲人質應被釋放、巴勒斯坦人的流離失所必須停止，並且平民應該受到保護。」除了加薩，黎巴嫩的局勢也在惡化。以色列對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動空襲，並勒令該地區的居民緊急撤離。以軍在聲明中指出，他們在過去24小時內對加薩和黎巴嫩的「恐怖分子目標」進行了175次襲擊。儘管國際社會持續呼籲重啟停火談判，但在無人機襲擊以色列總理納坦雅胡官邸後，他堅定表示將繼續對哈馬斯展開全面軍事行動，直到達成勝利。