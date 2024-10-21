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2024 MLB國家聯盟冠軍戰G6，今（21）日洛杉磯道奇隊要在主場挑戰自2020後、4年來首次晉級世界大賽，他們目前系列賽3：2領先紐約大都會。首局雙方就互有來回，大都會先得分，不過道奇隊靠著大谷翔平敲安以及Tommy Edman的2分打點二壘安打，3 局下Edman又開轟掃出2分砲，幫助球隊目前以6：1領先。大都會此役派出G2發揮出色的「大谷剋星」Sean Manaea應戰，他目前本季的季後賽先發2場拿到2勝0敗，主投17局，被敲11支安打，送出17次三振，防禦率僅有2.65。他對戰大谷翔平的表現特別出色，他是側投型的左投，是大谷翔平不擅長應對的類型。道奇隊則如外界所料的那樣，將以牛棚投手開局，並且採用車輪戰的方式希望能夠壓制住對手。道奇隊野手Gavin Lux此役因髖屈肌傷勢缺陣，Freddie Freeman也因腳踝傷勢未癒，不會先發。1局下，作客的大都會就率先開張，Francisco Lindor選到保送後，靠著投手暴投、滾地球推進來到三壘，之後Pete Alonso內野高彈跳滾地球，打回本場的第1分。下一個半局，大谷翔平纏鬥5球後，瞄準92 mph的伸卡球敲出安打，接著Teoscar Hernandez也敲出安打，今天打第四棒的Tommy Edman掃出2分打點二壘安打，將分數反超成2：1。2局下大谷再次上場打擊，他遭到三振出局。Edman在季後賽狀態火燙，特別是他在打第四棒時的表現特別出色，在Freeman受傷影響表現的情況下，他可說是很好地扮演了中心棒次的角色，今天3局下又敲出2分砲，將比數改寫為4：1領先。上一場投得虎虎生風的S. Manaea，今天狀態不佳，只投了2局被敲6支安打，還有2次保送，丟掉5分退場。道奇隊3局下的攻勢並沒有到此為止，Phil Maton上場後，今年季後賽打擊率不到兩成的Will Smith也敲出2分砲，主場軍6：1領先。