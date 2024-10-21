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▲以色列即將對真主黨的金融機構展開攻勢。圖為慈善貸款聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

以色列軍方在20日晚間表示，正準備在幾小時內襲擊與黎巴嫩真主黨的金融業務有關的地點，計劃對貝魯特和其他地方的「為數眾多目標」展開攻擊，並告訴居民立即撤離周邊地區。根據路透社報導，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）20日晚間傳出了多次爆炸聲。數百名貝魯特居民連忙逃離家園有目擊者表示，看到當地至少發生了10次爆炸，黑色濃煙滾滾升起。匿名目擊者表示，位於貝魯特南部郊區的一處社區的建築物被夷為平地，附近少數居民已經在爆炸前撤離，無人傷亡。目前尚無關於爆炸原因的進一步資訊，也未公布任何傷亡細節。目擊者稱，驚慌的群眾擠滿街道，導致貝魯特部分地區交通擁堵，試圖前往相對安全的地區。不過就在稍早，以色列軍方發言人在社群平台X（舊稱推特）上發布聲明稱，以色列國防軍（IDF）將「開始攻擊屬於真主黨『慈善貸款聯盟』（Al-Qard Al-Hassan Association）的基礎設施」，呼籲居民請立即離開。「慈善貸款聯盟」被美國指控為真主黨管理財務的金融機構，在黎巴嫩有逾30家分行，其中15家位於貝魯特市中心及其郊區的人口密集區域。真主黨、慈善貸款聯盟以及黎巴嫩政府尚未對此事件發表任何聲明。當被問及這些分支是否可被視為軍事目標時，一名以色列高級情報官員表示，「這次打擊的目的是削弱真主黨在戰爭期間及戰後的經濟功能，並限制其重建和重新武裝的能力……針對的是『次日』的影響。」以色列與真主黨的跨境衝突於一年前爆發，當時真主黨為了支持巴勒斯坦武裝組織哈馬斯而向以色列發動攻擊。10月初，以色列在黎巴嫩境內發動地面攻勢，試圖穩定邊境地區，為其逃離北部火箭襲擊的公民提供保障。