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今年大韓醫師協會因不滿政府擴招的醫改計畫，大批的實習醫生和住院醫生一度集體罷工。部份不滿政策的醫生興起「海外出走潮」，而重金禮聘海外醫生的越南，成為此次出走潮的目的地之一，有越南當地醫院開出「每週工時44小時、月薪3000萬韓元（約77萬元新台幣）」的條件，月薪有8位數韓元讓部份求職者相當心動。根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，韓國醫療界在上週三（16日）接獲的消息，已經有30多名韓國醫生，將報名參加11月2日在胡志明市醫藥大學所舉辦，針對外籍醫師的英語考試，並在11月底前往胡志明市進行身體檢查。簡言之，這些醫生將參與越南當地的醫師資格認證流程，在越南當地醫院工作賺錢。目前越來越多的韓國醫生希望去越南工作，辦理文件以及越南翻譯溝通的相關仲介生意十分熱門。仲介指出，不只整形外科、皮膚科這些在越南較熱門的科別，不少韓國的急診專科和牙科醫師，也正在申請去越南行醫的資格。還有一些辭職的南韓實習醫師，也在考慮進軍越南。除了因為不滿韓國最新醫改計畫，韓國醫生也不爽高工時和低薪的醫療環境，韓國的實習與住院醫生採36小時輪班制，每週值班時間經常超過100小時，含加班費在內的月薪，卻只有200萬至400萬韓元（約新台幣4.7萬至9.4萬元）。越南當地財團給韓國醫師的薪資相當優渥，越南Vingroup旗下的Vinmec Healthcare System，在今年5、6月招募了內科、兒科、婦產科等南韓專科醫師，工作地點為河內，每週工時只要44小時，月薪則有3000萬韓元，每月還有提供住房補貼800美元（約新台幣2.6萬元），除了高薪和住房補貼，越南的物價和飲食開銷也比韓國低，吸引力極大。根據韓國保健產業振興院（KHIDI）資料，越南針對一些高醫療水準的國家，不會要求對方在本國的資格考試成績，只需要提交在本國醫師執照等文件就好，但必須通過越南當地體檢，以及醫護人員英語考試。