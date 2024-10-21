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▲新加坡人口結構圖表。（圖／翻攝自臉書）

今年新加坡人口首次突破六百萬人、達到604萬人，相較於1965年建國時的189萬人，不到六十年期間，新加坡人口增長三倍。特別之處在於2022年前新加坡人口維持在570萬人以下，但是前年大幅增加超過28萬人，去年也增加近12萬人。新加坡人口持續增加的關鍵原因是吸引大量國際移民，包括專業人才與低技術移工。我國駐新加坡代表童振源指出，新加坡的總和生育率在1965年建國時高達4.66，但很快便急劇下降，在1977年便低於維持人口數量穩定的2.1、只有1.87，之後總和生育率便再也沒有高過2.1。1986年新加坡總和生育率第一次低於1.5、只有1.43，1998年以後便一直低於1.5，去（2023）年更創下歷史新低、首次低於1的0.97。童振源表示，在建國時新加坡人口只有189萬人，到1977年人口增長到233萬人，1984年增長到273萬人，1994年再增加到342萬人，2002年達到418萬人。依照人口發展慣性，新加坡總人口大約從2002年後便應該開始減少，但是新加坡的人口繼續從2002年增長122萬人到2013年的540萬人，今（2024）年比2013年再增加64萬人，達到的604萬人。童振源說明，新加坡人口由三部分構成，包括公民、永久居民、非居民。新加坡公民從2014年的334萬人緩慢增加16萬人到2019年疫情前的350萬人。受疫情影響，2019-2021年新加坡公民人數維持在約350萬人，但2022年便快速增加5.6萬人到355.4萬人、2023年再增加5.7萬人到361.1萬人、2024年再增加2.5萬人到363.6萬人。過去十年，新加坡永久居民人數穩定維持在49-54萬人之間。疫情前，新加坡非居民人數穩定維持在160-168萬人之間；疫情發生後，2021年非居民人數急速衰退到146.7萬人，2022年增加9.7萬人到156.4萬人，2023年增加20.5萬人到176.8萬人（已經超越疫情前），2024年再增加8.8萬人到185.6萬人。童振源分析，「簡言之，過去三年新加坡人口快速增加，主要是公民人數與非居民人口快速增加。」然而，非居民人口的專業人士可以轉變成永久居民，而永久居民可以轉變成公民，三者的數量是連動的。2019-2023年，新加坡政府每年平均授予公民權（新公民）人數為22,378人，而原有公民（舊公民）每年平均增加人數只有4,621人。新公民增加人數是舊公民增加人數將近5倍。也就是說，最近五年，新加坡公民人數增加主要是新加坡政府授予公民權的外國移民，而這些新公民大多數是從永久居民轉換身份的公民。因為存在專業人士、永久居民、公民三者身份的轉換，不容易清楚辨別三大類人口的實際變動情形。以下再以居民與非居民人數區分，以便釐清專業人士人數的影響。2019-2023年，新加坡每年平均增加人口數為66,658人，包括每年平均增加居民人數30,932人及每年平均增加非居民人數為35,726人。在居民部分，新加坡每年平均增加居民人數30,932人，而新加坡每年平均授予永久居民權人數32,561人。也就是說，新加坡居民（包括公民與永久居民）人數的增加幾乎都是每年授予永久居民權的居民。在非居民部分，外國勞動力每年平均增加27,900人，絕大部分都是低技術移工，低技術移工的勞動簽證（WP）每年平均增加28,080件。中階技術移工反而在減少，中階技術移工的技術簽證（SP）每年平均減少3,400件。雖然專業人士的就業簽證（EP）每年平均僅增加3,920件，但是每年約3.3萬專業人士轉換成永久居民的身份，表示大量國際專業人數持續移民到新加坡。再以最近兩年來看，2022年授予永久居民權的居民（絕大部分為專業人士）人數為34,493人、2023年為24,491人；2022年就業簽證的專業人士增加25,600人、2023年增加18,100人；2022年勞動簽證的低技術移工增加183,800人、2023年增加79,500人。總而言之，2022年移民新加坡的專業人士（授予永久居民權的居民加上就業簽證的專業人士增加人數）約增加60,093人、2023年約增加42,591人，兩年總共吸引約102,684位專業人士；2022年低技術移工增加183,800人、2023年增加79,500人，兩年總共吸引約263,300位低技術移工。