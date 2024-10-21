我是廣告 請繼續往下閱讀

2024丹麥羽球公開賽在昨（21）日落幕，世界羽聯（BWF）在今（21）日更新世界排名，韓國名將安洗瑩雖無緣在丹麥羽球公開賽奪冠，但世界排名積分升至10萬3267分，擠下中國好手陳雨菲的9萬8482分，再次登上球后寶座，台灣「羽球一姊」戴資穎雖缺席此次賽事，但最新世界排名重返第4。原先世界排名第5的戴資穎，因傷缺席北極公開賽、丹麥公開賽，世界排名積分稍稍下修至8萬5861分，由於西班牙名將馬琳（Carolina Marin）去年丹麥公開賽的亞軍分數被扣除，因此積分下修至8萬3426分，也讓戴資穎重返世界前4，而馬琳排名則是跌至第5名。安洗瑩在丹麥公開賽復出，並一路殺進女單冠軍戰，對上中國好手王祉怡，安洗瑩苦戰兩局，以10：21、12：21落敗，無緣拿下冠軍，但此戰後安洗瑩世界排名積分上升至10萬3267分，超越陳雨菲，再度登頂世界球后。而羽球年終總決賽女單參賽資格，目前確定獲得資格的有王祉怡、韓悅以及安洗瑩，目前年終賽女單參賽名額只剩5席，戴資穎目前在積分排行榜上暫居第15名，若想取得參賽資格，難度恐怕較高。