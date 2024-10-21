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藍白以原住民禁伐補助未編足為由，於立法院杯葛明年度中央政府總預算案，黨團今（21）日再次進行協商，行政院長卓榮泰昨晚發文，以同事聚餐點餐比喻總預算一事，更稱「餐廳也可以決議把我趕出去！一切重新再來」，意指倒閣。卓榮泰今受訪表示，自己是暗喻有好的開始，「大家要各退一步，這是行政院立場」。卓榮泰以同事聚餐點餐比喻總預算，提及點餐後餐廳決定要求一定要加第5道菜，縱使顧客建議餐廳同意以後不會再如此要求加點，「只此一次、下不為例」，設法加點費用來解開僵局，但仍無法取得協議，主張請消保官來仲裁，卻被餐廳說是恐嚇，「當然，餐廳也可以決議把我趕出去！之後一切重新再來」。卓榮泰今日受訪時說，其實在歷次朝野協商當中，行政院透過民進黨團一直強調的只有一個原則、一個立場，就是嚴守《憲法》倫理精神、嚴守《財政紀律法》及預算法規定，惡例不可開，但是可以想辦法。卓榮泰說，如果此例一開，往後接踵而來的已經蠢蠢欲動，擺在面前，很多法案都是完全破壞國家財政紀律，萬萬不可接受，昨天心情只是在希望朝野協商之前，讓在野黨團看到政院有這樣的退讓和心理準備，只要大家遵守財政紀律、遵守國家法令，「我可以想辦法，為這次做個選擇」。卓榮泰說，但如果連這樣態度都不被接受，那萬萬無法在這個時候破壞行政院立場，希望國會能夠了解，也希望透過民進黨團，能夠把這個訊息在朝野協商過程當中，強烈、完全且明白的表達出去，希望朝野協商有好的開始。媒體追問是否也在暗喻倒閣？卓榮泰說，自己是暗喻有好的開始，大家要各退一步，這是行政院立場。