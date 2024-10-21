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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰G6，洛杉磯道奇今（21）日回到主場續戰紐約大都會，球隊精神領袖Freddie Freeman缺陣，不過球隊打線發揮仍然出色，1局下就突破大都會先發投手Sean Manaea，大谷翔平敲安後，Teoscar Hernandez、Tommy Edman連續敲安得分，3局下Tommy Edman、Will Smith敲出2發兩分砲，幫助球隊以6：3領先。道奇隊的「MVP打線」是聯盟中最讓人畏懼的存在，不過季後賽開打後，Freddie Freeman一直有傷，今天更因為右腳踝傷勢，被移出先發打線。目前他在季後賽出賽8場，合計32打數敲7安、沒有長打，打擊率0.219。少了他的火力貢獻以及一壘防區的安定感，肯定對道奇隊來說有影響。大谷在此役終於突破Manaea封鎖，首局就敲出安打，接下來Hernandez、Edman連續敲安，大谷跑回本壘得分，道奇2:1逆轉大都會，3局下Manaea先被Hernandez敲安，下一棒的Edman掃出一發兩分砲，大都會換上Phil Maton接替投球，上場後先是連續抓下兩個出局數，但面對Will Smith時，被前出一發兩分砲，道奇3局打完暫時以6:1領先大都會。4局上半，道奇換上Ryan Brasier，被Mark Vientos掃出一發兩分砲，目前大都會3:6暫時落後道奇。大谷此戰目前2次打擊敲出1安，吞下1K，跑回1分，道奇此役採取投手車輪戰，比賽進行到4局上半，已經使用4名投手。