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▲國民黨立委吳宗憲說，等鍾佳濱當主席時再排案請周萬來前來。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.21）

▲民進黨立委鍾佳濱提問，是否能請周萬來備詢。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.21）

▲國民黨立委翁曉玲提案修憲法訴訟法。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.21）

國民黨立委翁曉玲今（21）日在司法委員會提案修改憲法訴訟法，引發綠委不滿。民進黨立委吳思瑤在程序發言時提出兩點訴求，要求先審大法官人事同意權，並召開公聽會；民進黨立委鍾佳濱則說，是否能請立法院秘書長周萬來來備詢，遭主席、國民黨立委吳宗憲反駁，請他當主席時再請周萬來前來。立法院司法法制委員會今天排審國民黨立委翁曉玲等人提出的「憲法訴訟法第四條條文修正草案」、「憲法訴訟法第九十五條條文修正草案」。會議開始前，民進黨立委吳思瑤在程序發言時提及，今天在立法院是重中之重，是否會有瀕臨癱瘓憲法法庭，對台灣憲法法治按下發動鍵，形成一場核爆？上週末律師界、人權界都紛紛發表連署聲明，反對司法院長懸缺。吳思瑤提出兩點訴求，第一，先審大法官人事同意權，再研議憲法訴訟法修正，必須先讓立委善盡立法忠誠義務，再行憲法訴訟法討論。第二，攸關國家法制基礎修法，需要嚴肅召開公聽會。民進黨立委鍾佳濱則提出會議詢問，是否能邀請號稱「國會百科全書」的立法院秘書長周萬來，作為立法院成員之一，委員會是可以請秘書長來說明，過去連小到發言台設置，都可以要求秘書長來說明。鍾佳濱解釋，《立法院職權行使法》第四條規定，立法院會議，須有立法委員「總額」三分之一出席，始得開會。總額怎麼訂？以每會期實際報到人數為計算標準，但會期中辭職、去職或亡故者，應減除之。鍾佳濱再指，輪到要審憲法訴訟法，立委卻自己提案，要把「現有總額」改成「法定總額」，是依《憲法增修條文》第五條大法額數問題，那《憲法增修條文》第四條寫立委第七屆開始113人，「是否以後總額就用《憲法增修條文》第四條做基準？能否請周萬來來說明？」吳宗憲回應，如果要請周萬來來備詢，請等鍾佳濱當主席時再排案請他來。卻遭民進黨立委沈發惠反嗆，「趕快說明周萬來可不可以來！」其他綠委也在現場喊話，法案可以再討論，不要硬審。翁曉玲則強調，日、韓憲法法院機構都明訂最低開會出席人數，台灣卻沒有，以至於三個人就可以通過憲法裁判，接下來難保不會又做出死刑是違憲的判決，大法官優先處理的都是民進黨不滿意的法案，就提起釋憲，沒有民主正當性、審查法案又不嚴謹，怎能容忍呢？