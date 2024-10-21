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今年以來，北韓與俄羅斯的關係直上，烏克蘭近來揭露，北韓不僅向俄羅斯提供軍火，還派兵協助俄羅斯攻打烏克蘭。韓國近來指稱，確認北韓提供兵力支援俄羅斯在烏克蘭戰事，並公布拍攝到俄羅斯船艦運送北韓軍人動態的衛星照片。根據韓聯社報導，韓國最高情報機構「國家情報院」18日發布題為「確認北韓特戰部隊參戰俄烏戰爭」新聞資料，以及三張衛星影像。其中一張標示「輸送北韓兵力之俄軍艦艇活動」的相片則未標示來源，其餘兩張「（俄國）濱海邊疆區所在軍事設施」、「哈巴羅夫斯克（伯力）所在軍事設施」則標有衛星影像提供商「AIRBUS」。韓國政府消息人士透露，沒有標注來源的衛星照片為韓國的衛星所拍攝。據悉，該影像捕捉到了俄羅斯艦艇於本月12日在北韓清津港運輸北韓士兵畫面。在韓國國家情報院公開的相片下方，還有一張標示出俄羅斯2艘登陸艦艇位置的地圖，2艘俄艦在日本海（東海）往返北韓的咸興與俄羅斯的海參崴，負責協助運輸北韓1500名士兵。韓國國情院所拍攝到俄國船艦接近北韓清津港外海的衛星照片，看起來是透過合成孔徑雷達（SAR）拍攝，這種拍攝方式是以目標物反射電波等雷達數據合成影像，不受日夜天候影響。韓軍方去年12月及今年4月發射的軍事偵察衛星都裝載SAR，韓國軍事衛星所拍攝的影像屬於軍事機密，官方部門和機構發布的新聞資料通常不使用由軍事衛星拍攝的圖像。據此判斷，韓國國情院發布的上述影像很可能是政府運用的衛星拍攝，而非軍用衛星。政府消息人士表示，對韓國衛星和外國民營衛星所拍攝的圖像等資料進行綜合分析，確認北韓確實向俄羅斯派遣特殊部隊。韓國國情院18日發布新聞稿指出，北韓8日向俄羅斯支援1萬2000名規模兵力，根據韓國情報當局所掌握情資，已經有1500多名北韓特殊部隊士兵被俄羅斯船艦接送至海參崴進行適應訓練，預計很快會接送第2批兵力。ㄌ